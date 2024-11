Savona, i volontari di Plastic Free Onlus ripuliscono la zona di via Cimarosa: raccolti 160kg di rifiuti

Savona. Sabato 16 novembre i volontari di Plastic Free Onlus OdV si sono riuniti in via Cimarosa a Savona indossando la maglietta di “Plastic Free” per dare “un messaggio di cultura e di attenzione verso l’ambiente attraverso un’attività di clean up”.

In due ore sono stati raccolti circa 50 chili di vetro, 60 di plastica e 50 di indifferenziata oltre a svariati rifiuti ingombranti.

“E’ stato molto bello vedere come un sito particolarmente impattato dalla maleducazione e dalle incuranza delle persone in poco tempo sia stato restituito al suo splendore, tornando ad essere un luogo di ritrovo pulito e vivibile” riferisce Elena Frattaroli, Referente Plastic Free.

L’ evento è stato patrocinato dal Comune di Savona e hanno presenziato attivamente anche diverse associazioni locali.