Savona, i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis nella parrocchia Maria Ausiliatrice

Savona. Domani 21 novembre, alle ore 10,30, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, presso la Parrocchia “Maria Ausiliatrice” di questa via San Giovanni Bosco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali, celebreranno la “Virgo Fidelis”, l’83° Anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano.

La Virgo Fidelis, Madre di Gesù, è la Patrona dell’Arma dei Carabinieri dal giorno 11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio XII. La ricorrenza della Patrona dell’Arma è stata fissata dallo stesso Papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra militari italiani e britannici.

In questo particolare momento storico, di cambiamenti e conflitti internazionali, l’Arma dei Carabinieri, oggi come ieri, intende essere un punto di riferimento certo, concreto e sempre presente per tutti i cittadini, ed per questo impegnativo ma altamente ripagante compito che i Carabinieri d’Italia, dal quell’11 novembre 1949, si rivolgono fiduciosi alla loro Protettrice, con sempre rinnovata fede e speranza.

Il 21 novembre è altresì la Giornata dell’orfano, ricordando i Commilitoni di ogni ordine e grado che non sono più fra noi e per prendersi cura dei loro familiari, l’Arma dei Carabinieri ha fondato nel 1948 l’O.N.A.O.M.A.C. – Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri – che assiste i figli dei militari deceduti aiutandoli economicamente nel percorso scolastico, organizzando vacanze studio e gite d’istruzione.