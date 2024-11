Savona, grande successo per la Colletta Alimentare 2024: al Carrefour di via Guidobono raccolti 376 kg di generi alimentari

Savona. Come ogni anno il 16 novembre è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e, come ogni anno, la chiesa di San Pietro Apostolo (dei frati carmelitani), di via Untoria, si adopera per portare il proprio contributo.

Nella giornata di ieri, infatti, presso il Carrefour Express, di via Guidobono, si sono alternati (tra mattina e pomeriggio) ben 14 volontari della parrocchia (di età compresa tra i 14 e gli 88 anni) che hanno raccolto 376 kg di vario genere alimentare (pacchi di pasta e di riso, bottiglie di olio, carne e tonno in scatola, pacchi di zucchero, pelati e altri generi).

“Un grazie ai generosi clienti del Carrefour che come tutti gli anni ci accoglie con calore – afferma padre Enrico Redaelli, parroco del San Pietro – e voglio ringraziare tutti i volontari che si sono offerti, anche quest’anno di darci una mano”.

“Due squadre che si sono alternate tra mattina e pomeriggio hanno permesso di fare un attimo lavoro. Grazie anche al Carrefour che ogni anno ci ospita. Grazie alla comunità”, conclude il frate.

Padre Enrico è stato presente sia al mattino che al pomeriggio per dare un segno concreto della vicinanza della Chiesa alle iniziative per i più fragili e bisognosi.