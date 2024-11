Savona, Fratelli d’Italia: “Eletto un consigliere regionale, un risultato storico”

Liguria. “Trascorsa una settimana dal voto delle “Regionali che, per altro sul seggio savonese ha visto per il partito uno storico risultato, ovvero l’elezione di un consigliere regionale riferimento per tutto il territorio. Tale evento non accadeva alla destra savonese dai tempi di Alleanza Nazionale”. Lo dichiara Simone Gattini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Savona.

“Abbiamo già incontrato gli iscritti del circolo per riprogrammare gli appuntamenti anche in virtù dell’elezione di Rocco Invernizzi Neo Consigliere Regionale per altro da noi implicitamente appoggiato in termini di consenso elettorale durante tutto il percorso elettorale. Tra gli appuntamenti del futuro, focalizzati nella riunione degli iscritti e simpatizzanti, sono emerse la priorità organizzativa per le prossime elezioni comunali nel capoluogo e l’interconnessione di queste con le linee politiche del prossimo congresso cittadino”.

“Sono emerse anche delle criticità, evidenziate dal voto stesso, la lentezza con la quale il partito in Savona cresca a livello localista – concludono -, confrontando i dati con le regionali del 2020, del solo 5%. Diversamente il dato cambia ragionando sulle ultime europee. L’effetto Giorgia è ancora potente quindi la velocità del simbolo di partito legato al Governo Meloni và alla grande cosa diversa sul territorio della nostra provincia quando parliamo di elezioni di tipo amministrativo. L’elezione di un consigliere regionale ci garantirà per tutto il mandato elettorale una costante presenza sul territorio della Provincia”.