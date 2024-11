Savona, fermato con mezzo chilo di droga tra cannabinoidi e cocaina: 28enne in manette

Savona. A Savona, i poliziotti delle volanti, hanno arrestato un cittadino originario della Nigeria, ventottenne, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, denunciandolo anche per porto in luogo pubblico di oggetti atti a offendere.

I poliziotti delle volanti, durante i quotidiani controlli in città nelle vie del centro, sono intervenuti nella zona di piazza del Popolo, notando un’auto parcheggiata con motore accesso. Al momento del controllo, gli agenti hanno notato che all’interno dell’auto c’era un uomo con un coltello in evidenza.

I poliziotti lo hanno immediatamente fermato e a seguito della perquisizione personale e della propria auto, è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga tra cannabinoidi e cocaina, in parte già divise in dosi, e due coltelli.

Dai successivi controlli effettuati all’interno dell’abitazione dell’uomo sono state trovate ulteriori dosi di sostanza stupefacente, materiale atto al confezionamento e denaro contante.

Il tutto è stato così posto sotto sequestro e l’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.