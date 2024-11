Savona, debutto e goal per Damonte: “Qui per Cola e per la sfida che questa squadra rappresenta”

Miglior esordio non poteva esserci per Alessandro Damonte. L’ex Celle Varazze ha segnato all’esordio con il Savona chiudendo il poi definitivo 3 a 1 contro il Quiliano&Valleggia. Esterno tutta fascia, il suo punto di forza sono i cross. L’ideale per interpretare il 3-4-3 di mister Cola. Già domenica qualche traversone in più si è visto dal suo ingresso in campo.

L’Olmo-Ferro quando gioca il Savona ha decisamente un altro fascino, visto il grande pubblico sempre presente: “Ho ritrovato mister Cola – commenta Damonte -, che era il secondo di Monteforte al Celle Varazze l’anno scorso. Questa è una piazza importante e ho accolto la sfida di portare questa società dove merita di stare. C’è tantissima gente a vederci ed è fantastico giocare davanti ai tifosi. Questo dà qualcosa in più”.

Idee ben chiare su cosa fare sul rettangolo verde: “Il mister non mi ha chiesto più di tanto, ho giocato due anni con lui. Le cose che vuole da me le so già. Ho tanta gamba, mi ha chiesto di spingere e di mettere più palle in mezzo possibile. Anche se mi sono allenato poco perché sono rientrato dalla pubalgia, ho visto un grande gruppo. C’è tanta voglia di lavorare perché sappiamo che è un anno importante”.