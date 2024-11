Savona: da stasera doppio senso in via Dei Mille, via Famagosta percorribile solo verso la Torretta

Savona. Cambia la viabilità in via dei Mille a Savona. Da stasera, dalle ore 22, sarà tracciata la nuova segnaletica orizzontale.

L’amministrazione ricorda che la nuova viabilità prevede questi cambiamenti: in via dei Mille viene istituito il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz; via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione a scendere, verso la Torretta. Autobus linea 5: d’intesa con TPL, viene mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri.

Per quanto riguarda le corse degli autobus: la linea 5 seguirà il nuovo tracciato della viabilità tra piazza Mameli e via Poggi, dunque, anziché percorrere il tragitto via Battisti-via Pertinace-piazza Diaz-via dei Mille, seguirà piazza Mameli-via Nazario Sauro-via Vegerio-via dei Mille. Su indicazione di TPL, si è deciso, poiché la linea non passa più da piazza Diaz, di istituire una fermata in via Vegerio, a soli due cento metri di distanza. La fermata è provvisoria, in attesa di verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza. Autobus linea 15: non sono previste modifiche di tracciato, resta immutata la tradizionale fermata in piazza Diaz. La linea 2: non effettuerà più la fermata di piazza Marconi ma partirà regolarmente dal centro di P.za Mameli, transiterà da via N.Sauro, via dei Vegerio, via Brignoni, in P.za Saffi riprenderà il regolare percorso. TPL Linea ha attivato in via dei Vegerio, di fronte al supermercato Carrefour, una fermata provvisoria per le linee 5 e 2 segnalata da apposita palina.

“Attuiamo il cambio di viabilità già annunciato e che giunge al termine di un percorso ben definito – ha detto il sindaco Marco Russo – E’ la risposta a un bisogno che i cittadini ci hanno manifestato in maniera molto chiara: risolvere il nodo del traffico di piazza Mameli. Noi lo facciamo in coerenza con il progetto di mobilità che abbiamo illustrato nella lettera aperta ai Savonesi”.