Savona, controllore TPL Linea aggredito con spray al peperoncino: al vaglio le immagini delle telecamere

Savona. “Come azienda stiamo facendo le verifiche del caso e sono al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire esattamente l’episodio”. Così il direttore generale di TPL Linea Giampaolo Rossi sull’aggrssione avvenuto ieri pomeriggio a danno di un controllore dell’azienda di trasporto savonese.

Il fatto è avvenuto in piazza Aldo Moro a Savona, nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo quanto appreso, a seguito delle attività di ispezione dei titoli di viaggio da parte del dipendente di TPL Linea, sarebbe nato un acceso diverbio con uno dei passeggeri a bordo, il quale alla fine ha utilizzato lo spray al peperoncino per aggredire il controllore e darsi poi alla fuga.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza: il dipendente dell’azienda di trasporto, colpito, dallo spray urticante al volto, è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Per lui cinque giorni di prognosi.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia intervenuta sul posto per individuare il responsabile dell’aggressione.

Al vaglio degli investigatori anche le testimonianze di un altro controllore e delle persone a bordo del bus di linea.