Savona contro la violenza sulle donne: frasi che le celebrano nelle vetrine dei negozi

Savona. Arriva il 25 novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne. Zonta Club Savona ha pensato di sensibilizzare tutta la popolazione attraverso frasi famose nelle vetrine dei negozi che le celebrano per fare arrivare chiaro il messaggio che la violenza è un male da continuare a combattere quotidianamente e di cui tutti noi dobbiamo essere consapevoli. “Zonta dice no”Zonta says no, ecco l’iniziativa del Club nato nel 1982 e che fa parte l dell”Area 03 che comprende regioni del Nord Italia ed il Distretto 30 di Montecarlo, Francia del Sud, Germani, Svizzera, Bulgaria, Macedonia e Romania.

Da anni si dedica concretamente sul territori con service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale ma anche finalizzati a sostenere progetti e iniziative per raccolta fondi coinvolgendo enti anche locali.

Quest’anno Zonta Club Savona aderisce alla campagna “Zonta says no to biolence against women”con questa iniziativa che vede coinvolti i negozi della città. L’iniziativa è partita con l’allestimento delle vetrine aderenti dal 18 novembre al 29 novembre 2024 inserite in una brochure che darà vita ad un contest con premiazione il 26 novembre alle 17 e 30 nella Sala Consiliare del Comune di Savona con le autorità.

Inoltre in questa settimana del 25 novembre, saranno distribuiti 1.000 sacchetti nelle farmacie aderenti all’iniziativa; un mezzo di comunicazione dove sarà riportato il 1522, numero gratuito

attivo 24 ore su 24 per accogliere le richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e stalking e la frase “La violenza è un male curabile”.