Savona, compie tre anni il comitato “Pensiero Critico”: “Il nostro impegno continua”

Savona. Compie tre anni il comitato “Pensiero Critico”. Sabato 6 novembre 2021 in piazza Sisto IV a Savona accorsero più di 1.000 persone per la prima manifestazione organizzata dal Comitato contro il greenpass, “la patente per vivere”, come la definì Carlo Freccero. Gli ospiti di quella giornata furono il vincitore di Sanremo Povia e il giurista Ugo Mattei.

“Da allora,- hanno spiegato, – il Comitato ha organizzato molte altre manifestazioni di protesta ed eventi culturali, sempre con ospiti di assoluto rilievo come lo scrittore e filosofo Pietro Ratto, l’avvocato Bruno Benazzo, il filosofo Paolo Becchi, la giornalista Angela Camuso, il dottor Donzelli ed i sopracitati Povia, Freccero e Mattei”.

“Ad aprile la visione del docufilm ‘Non è andato tutto bene’ è stata un successo con il tutto esaurito alla Sala della Sibilla e poche settimane fa la presentazione della collana ‘L’altra storia d’Italia’ di Lamberto Rimondini ha riempito la sala Caduti di Nassiriya al palazzo della Provincia”, hanno proseguito.

Nel corso di questi tre anni il Comitato “si è strutturato e si è affermato come importante realtà cittadina con il compito di stimolare il pensiero critico sia su temi locali, quali lo spreco di denaro pubblico per la passerella sulla spiaggia di via Nizza e sull’assurdità del progetto del rigassificatore, sia su temi di più ampio respiro quali i rischi inerenti alla digitalizzazione ed il crescente controllo sociale esercitato da pochi poteri sovranazionali”.

“Precisiamo, – hanno aggiunto ancora, – che il Comitato è e sarà sempre una realtà squisitamente culturale, lontana da qualsiasi partito politico. Nel prossimo futuro stiamo già lavorando a nuove iniziative, anche in sinergia con altre realtà associative: il primo appuntamento dovrebbe essere nei primi mesi del 2025, in collaborazione con Comilva (Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione), con cui vorremmo dar luogo a una tavola rotonda con le autorità politiche e sanitarie locali sul delicato tema delle vaccinazioni, in particolar modo pediatriche”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente le numerose persone che ci supportano partecipando attivamente alle nostre iniziative e che quotidianamente esercitano il proprio pensiero critico seguendo il nostro canale Telegram che conta oltre 350 membri”, hanno concluso da Pensiero Critico.

Il direttivo del Comitato:

Alberto Delucis – Docente e socio Bagni Umberto (3498997300)

Giulia Di Biase – Infermiera

Ugo Ghione – Docente

Cristina Massa – Docente

Manuela Maddaluno – Docente

Alice Mariano – Docente e scrittrice