Savona, Caterina Torriglia compie 100 anni: nove anni fa era in fin di vita, ma il suo cagnolino Birba la salvò

Savona. Un traguardo che non è da tutti raggiungerlo (anzi pochissimi sono i privilegiati) ma Caterina Torriglia ce l’ha fatta e nella giornata di ieri (13 novembre) ha compiuto 100 anni.

Residente in via Santuario, a San Bernardo in Valle, Caterina ha festeggiato, circondata dall’affetto dei suoi cari, e soffiato le candeline sulla magnifica torta preparata per l’occasione.

Una festa nella tavernetta di famiglia alla quale hanno partecipato amici e parenti e alla quale si è unito per un saluto il presidente del consiglio comunale di Savona, Francesco Lirosi che le ha portato i saluti di tutto Palazzo Sisto e le ha donato un mazzo di fiori.

La signora Caterina però era già apparsa sui giornali qualche anno fa per un bella storia d’amore tra lei e il suo cagnolino Birba. Rina (così la chiamano tutti), nel 2015, era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Paolo di Savona per una grave forma di tetano che la stava portando verso la morte ma (anche) grazie alla visita del suo cane era riuscita piano piano ad uscirne.

La foto di Caterina, nel letto di ospedale intubata, con sopra di lei Birba aveva fatto il giro sia sui social che sui vari giornali e testate online. Un momento commovente ma che aveva “fatto notizia” anche perché era la prima volta che un cane entrava al San Paolo e soprattutto in un reparto così delicato.

Il dirigente di allora, il medico Brunello Brunetto (in accordo con la famiglia) aveva consentito la visita e da lì Caterina ha iniziato la ripresa. E proprio nel giorno del suo centesimo compleanno la famiglia di Rina non dimentica quel momento: “Se è arrivata a spegnere 100 candeline lo dobbiamo al dottor Brunetto e a quel gesto d’amore che aveva fatto verso Caterina. Ancora oggi, a distanza di 9 anni, lo vogliamo ringraziare“.

Tanti auguri Caterina da tutta la redazione di IVG.