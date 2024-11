Savona Capitale della Cultura per l’arte contemporanea e il design: il recupero del San Giacomo

Savona. Il complesso conventuale di San Giacomo fu edificato nel 1472 e concentrò il meglio della pittura ligure e lombarda del tempo, dal Manzone a Fasolo. Vi fu anche sepolto il più celebre poeta del Barocco italiano, Gabriello Chiabrera, inventore del melodramma poetico. Con la soppressione napoleonica il convento fu spogliato delle sue opere, molte delle quali furono trasferite al Louvre, per essere adibito a caserma.

“Da tempo questo tesoro cittadino era indisponibile e prossimo alla rovina; oggi il Comune di Savona ha avviato, con fondi Pnrr, un recupero dell’area posta sulla collina sopra il porto, sia con spazi al coperto sia con un giardino e belvedere sulla città”. In collaborazione con Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, e con l’associazione “Alcova” di Milano, lo spazio diventerà luogo di ispirazione e confronto per giovani talenti mondiali dell’arte e del design.

Il dossier di candidatura di Savona a Capitale della Cultura non poteva non tenere conto, tra le sue proposte, delle potenzialità di questo luogo. Per tale motivo, coinvolgendo Platform Architecture, la programmazione per il 2027 prevede attività di promozione del design internazionale da marzo a giugno, con un focus sulla produzione coreana, indonesiana e thailandese; da luglio a ottobre, invece, lo spazio sarà dedicato ad artisti emergenti del Mediterraneo, “che dialogheranno con le opere che erano in San Giacomo, riportate a Savona dai luoghi dove oggi si trovano disperse. Saranno inoltre previste residenze per designer e artisti che sceglieranno Savona e il Nord Ovest come luogo non solo di esposizione, ma di residenza attiva” si legge nel documento.

Dal 21 marzo 2027, giornata mondiale della poesia, e fino al 14 ottobre, anniversario della sua morte avvenuta nel 1638, verrà reso omaggio a Gabriello Chiabrera, con mezz’ora di letture ogni sera nel giardino di San Giacomo, in collaborazione con le scuole superiori del territorio e la Casa della Poesia di Milano. Tutti i sabati, alle 18, i giovani dei Conservatori italiani, ospitati a rotazione in collaborazione con Afam, suoneranno componimenti dell’epoca classico-barocca, offerti gratuitamente alla cittadinanza e ai visitatori. In caso di pioggia, letture e musiche verranno performate all’interno della Chiesa restaurata.