Savona Capitale della Cultura: il ruolo cardine di Palazzo della Rovere e della biblioteca

Savona. “Nuove rotte per la società”: è questo il nome dato ad uno dei progetti che la città ha immaginato all’interno del dossier di candidatura a Capitale della cultura 2027, sul tema della formazione dei cittadini. Innesco e motore di tutto il percorso di candidatura è Palazzo della Rovere e “dal successo che avrà come spazio utilizzato dai cittadini si misurerà la vera riuscita di tutto quello che si sta progettando” recita il dossier.

Questo edificio storico venne realizzato nel 1492 per volere del cardinale Giuliano della Rovere, fuggito da Roma a causa dell’elezione di Papa Alessandro VI, suo avversario. Fu progettato da Giuliano da Sangallo, che pensò per il futuro papa Giulio II una residenza in stile rinascimentale centro-italiano.

Nel 1527, la famiglia Della Rovere si trasferisce a Genova e il palazzo diviene residenza dei marchesi Spinola di Garessio, poi convento delle monache clarisse, in epoca napoleonica è sede della Prefettura, quindi Tribunale di Savona fino al 1990. Grazie all’investimento dei fondi del Pnrr e al finanziamento “Grandi Progetti Beni Culturali” del Ministero della Cultura, e in seguito a un percorso partecipativo che ha coinvolto la città, dopo oltre trent’anni di inutilizzo diventerà sede della biblioteca civica e nonché nuovo simbolo culturale di Savona e del Ponente, ma anche di tutto il Nord Ovest, andando a dialogare con la nuova biblioteca civica di Torino e la Beic di Milano.

E’ proprio attraverso la sinergia con questi due centri cardine Savona sta lavorando per un modello di gestione fortemente innovativo e per una serie di co-produzioni che rendano attrattivo e sostenibile il polo cittadino. Quest’ultimo consterà “di tre grandi anime: lo spazio di lettura, consultazione e studio più bello d’Italia; lo spazio per le mostre temporanee digitali più innovativo d’Italia; lo spazio di incontro, di scambio e di degustazione più originale d’Italia“.

“Palazzo Della Rovere si candida a diventare il nuovo modello utile a definire gli standard di relazione tra cultura e territorio, in un settore in cui in anni recenti sia nel Nord Europa sia in Sud America sono nate e cresciute esperienze di grande qualità e di straordinario cambiamento sociale grazie al ruolo della lettura e della divulgazione partecipata” si legge nel dossier.

Tanti i soggetti coinvolti, la cui collaborazione è e sarà fondamentale. Antonella Agnoli, la maggior esperta del settore nonché autrice di saggi e progetti unici nel suo genere; il team di Base Milano, che gestisce l’ex Ansaldo in zona Tortona come hub di creatività e innovazione; Maria Grazia Mattei, Simone Arcagni e Fabio Viola che tra Milano, Torino e Napoli hanno dimostratole potenzialità del digitale, non solo per le giovani generazioni ma anche e soprattutto con le imprese, i cittadini nati prima del 2000 e gli operatori della comunicazione e dell’inclusione. Alla progettazione dell’offerta finale parteciperà anche Sergio Dogliani, responsabile di tutti i progetti di divulgazione delle biblioteche di Londra ed inventore del modello “Idea Store”, che ha influenzato tutta la recente rivoluzione biblioteconomica. “Palazzo Della Rovere sarà la casa di Savona 2027, 5000 metri quadri che lasceranno a bocca aperta studiosi, studenti, cittadini, istituzioni”.

Degno di nota è il ruolo della cultura e delle biblioteche nell’era post Covid-19. “Dopo la pandemia, lo sguardo sulla città è inevitabilmente differente. Le trasformazioni e gli elementi di crisi erano già visibili prima di essa, ma ora non possiamo più eluderli: prossimità, periferie sociali, cura, educazione, servizi collaborativi, partecipazione, condivisione, beni comuni, attivatori sociali e soprattutto sostenibilità sono le nuove parole d’ordine. Tutti temi che richiedono interventi che riguardano le persone, lo stato sociale e i bisogni culturali con una forte priorità per la scuola, la sanità e il lavoro”.

“Le biblioteche di cui parliamo oggi non sono quelle tradizionali di conservazione, consultazione, prestito. Sono invece luoghi sociali in cui la centralità non è più del libro, ma delle persone. Sono luoghi di opportunità per tutti, indipendentemente dalle diverse provenienze ed appartenenze. La biblioteca è prima di tutto un servizio rivolto ai cittadini più deboli e ogni biblioteca deve essere struttura di mediazione”.

Palazzo della Rovere sarà “uno spazio empatico che ‘avvolge ed emoziona’. Uno spazio che dev’essere per definizione pubblico, ma che dev’essere anche attivo, accogliente e meticcio. E anche se fino ad ora la biblioteca è stata percepita raramente come luogo essenziale, sappiamo che può essere alla base della qualità della vita di una comunità”. L’obiettivo è di far rinascere gli spazi urbani per trasformarli in laboratori di conoscenza, in infrastrutture fisiche, sociali e cognitive nonché in servizi di prossimità, per chi abita o vive quotidianamente nella zona: la biblioteca sarà una nuova piazza del sapere, aperta, inclusiva, animata.

“Nuove rotte per la lettura: 27 libri per il 2027”. Savona, in attesa dell’inaugurazione, vedrà il potenziamento del progetto “Biblioteca vivente” a cura di Futura, associazione nata proprio da un percorso partecipativo legato alla nuova biblioteca. Avrà luogo il lancio del progetto “I libri di Savona 2027”: 27 testi aventi per tema il mare e gli oceani, che spazieranno dal fumetto ai grandi capolavori e saggi importanti. Verrà eseguita una tiratura apposita per i sottoscrittori della card Savona Nord Ovest 2027, con l’obiettivo di costruire una comunità di lettori, co-creatori e partecipanti a tutti gli oltre 100 appuntamenti che si terranno a Savona e in tutti i comuni collegati all’evento.