Savona. Questa mattina, un incendio ha interessato un camion per la raccolta rifiuti in via De Mari a Savona.

L’allarme è stato dato poco dopo le 10, quando il mezzo ha improvvisamente preso fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche gli agenti della locale impegnati nella gestione del traffico.