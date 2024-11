Savona batte Campese, ciak e regia di Signori: “Una bella sfida giocare in modo così moderno”

La partita di Coppa Liguria vinta ieri 2 a 1 dal Savona contro la Campese è stata utile per vedere alcuni giocatori che hanno messo piede poco in campo in questo primo scampolo di stagione. Il centrocampista classe 2000 Federico Signori si è messo particolarmente in mostra.

L’ex giocatore della Vadese ha diretto bene il traffico del centrocampo insieme al più esperto compagno Carro Gainza. Lo stesso mister Cola ne ha elogiato la prova, apprezzando la pulizia del suo gioco e la linearità dei suoi passaggi. Una soluzione in più specialmente nelle tante partite in cui gli Striscioni troveranno squadre chiuse e dovranno per forza di cose far muovere molto la palla.

Signori ha a sua volta promosso il nuovo modo di giocare proposto dall’allenatore. Un 3-4-3 che sfrutta l’ampiezza del campo e che mira ai duelli oltre che a un dominio del pallone col possesso e con la riconquista veloce. “Giochiamo un calcio moderno – commenta – ed è una bella sfida approcciare l’allenamento, sono molto contento e anche i miei compagni si stanno trovando bene. Non è facile perché dobbiamo coprire probabilmente più campo però ci stiamo allenando alla grande. Stiamo assimilando tutto quello che il mister ci chiede”.

“La Campese è un’ottima squadra, tosta, rognosa e con individualità. Penso che meriti la posizione di classifica che occupa”, conclude.