Savona, barriere antirumore della A10 in via Rusca e via Mignone previste entro fine 2025

Savona. Le barriere antirumore sull’autostrada A10 nella zona di via Rusca e via Mignone potrebbero essere reinstallate nel secondo semestre 2025. Lo ha fatto sapere Autostrade per l’Italia a Franco Lirosi, presidente del consiglio comunale di Savona.

Lirosi si occupa del tema ormai da molti anni, prima in qualità di assessore ai quartieri nella prima giunta Berruti (2006-2011) e poi di assessore ai lavori pubblici (2011-16). “Il mio interessamento era stato molto lungo, approfondito e impegnativo – ricorda – Avevo contattato in vario modo tutti i residenti nei palazzi prospicienti l’autostrada, per l’intero tratto relativo alla territorialità comunale, da Albissola Mare a Vado Ligure. E poi avevo partecipato in regione alle conferenze di servizio”. In seguito si era adoperato per far effettuare dai tecnici della ditta Spea (incaricata da Aspi dell’effettuazione materiale dei lavori) numerosi controlli fonometrici dall’interno delle abitazioni in varie vie della città: via Chiabrera, via Bricco, via Valcada, via Accornero, via Grondona, via Fontanassa, via Barbiani, via privata degli Angeli, la zona di rio Cadeina, via Mignone, e via Schiantapetto.

Qualche tempo fa le barriere fotometriche sono state rimosse nell’ambito di un piano nazionale per riqualificarle, adeguandone i livelli di prestazione alle più recenti norme tecniche. “Il piano – spiega Autostrade nella sua lettera al presidente del consiglio comunale – è stato preceduto dallo smontaggio in via cautelativa dei pannelli che assolvono alla funzione fonoassorbente, per le successive verifiche ed elaborazioni progettuali da sviluppare preliminarmente all’esecuzione degli interventi”.

Recentemente è stata elaborata una procedura, asseverata dal Politenico di Torino e dall’Università di Pavia e condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che

prevede delle verifiche strutturali per valutare la possibilità di ripristino delle pannellature antirumore sulle barriere integrate esistenti (un intervento definito “di rialzo”), senza procedere ad interventi più lunghi e impattanti di demolizione, ricostruzione e sostituzione con nuovi dispositivi integrati.

L’effettiva fattibilità del “rialzo” deve essere valutata caso per caso eseguendo le verifiche previste dalla suddetta procedura, in funzione degli esiti delle indagini strutturali sulle opere esistenti e della pressione del vento che caratterizza ogni sito di installazione. Nei casi di esito negativo dell’applicazione della procedura vengono pianificati gli interventi di sostituzione con nuovi dispositivi integrati.

“Per quanto riguarda il tratto di autostrada A10 adiacente alle zone in oggetto – scrive Aspi – al momento è stata rialzata la barriera a cavallo di Via Rusca, sul lato prospiciente Via Mignone. Per le altre barriere, l’attuale cronoprogramma prevede il completamento, entro il primo semestre 2025, delle verifiche previste dalla procedura sopra citata. Nel caso di esito positivo delle verifiche si potrà procedere con il completamento del progetto esecutivo e l’esecuzione, entro il secondo semestre del 2025, dei lavori di installazione dei pannelli antirumore”.

Una risposta che non soddisfa appieno Lirosi ma che rappresenta comunque un passo avanti: “La cosa non è risolta – spiega l’ex vicesindaco – e la risposta non è molto soddisfacente, ma per lo meno ora ci sono un impegno e un programma”.