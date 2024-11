Savona, altro “guasto alle schede” e semaforo spento tra via Corsi e via Montenotte: alto rischio di incidenti

Savona. Continuano i disagi in centro a Savona legati al non funzionamento dei semafori. Dopo quello di corso Mazzini (che non è attivo da quasi due mesi), sotto la Fortezza del Priamar, a non funzionare improvvisamente da ieri sera (21 novembre) sono ben due: quello di via Luigi Corsi e quello di via Montenotte.

I due costituiscono un nodo cruciale per la viabilità poiché regolano il traffico di due vie, perpendicolari tra loro, tra le più importanti del centro città e quindi di un incrocio assai trafficato, anche dai pedoni.

Dall’ufficio Servizi Lavori Pubblici del Comune fanno sapere che, purtroppo, la causa è sempre la stessa “guasto alle schede di gestione e non si trovano i pezzi di ricambio“. Quindi, ad oggi, non è dato sapere quando verrà ripristinato il normale funzionamento.

Di conseguenza è alto il rischio di incidenti per gli automobilisti che percorrono le due strade. Si raccomanda quindi la massima attenzione.

I semafori incriminati, come detto, sono due: il primo di via Luigi Corsi lo troveranno chi arriva dal Porto o da via Niella (girando a sinistra), il secondo, quello di via Montenotte, lo troveranno gli automobilisti che da piazza Mameli si recheranno verso il mare o chi gira (a destra) da via Verzellino, sempre direzione mare.

Si sta comunque cercando una soluzione repentina.