Savona alla prova Rossiglionese: senza Rignanese serve trovare nuovi goleador

A Rossiglione domani (sabato 9 novembre) il Savona non può perdere ulteriore terreno rispetto al vertice della classifica. Le tre sconfitte nelle prime sei giornate di campionato sono state un campanello d’allarme non indifferente. Per blasone e investimenti sarebbe difficile digerire un altro anno in Prima Categoria. Quindi per il club è bene prova perlomeno a giocarsi la vittoria del campionato fino alla fine visto che i playoff sono quasi una roulette.

L’esordio di mister Emanuele Cola, sconfitta contro l’Old Boys Rensen per 2 a 1, è stato negativo. Ora è tempo di cambiare marcia. Il tecnico intende rivoluzionare l’impianto di gioco di mister Monte e domani potrebbe già vedersi qualcosa di diverso. Dominio del gioco e duelli a tutto campo la strada scelta. Ma il nuovo tecnico ha comunque elogiato il lavoro del predecessore, specialmente dal punto di vista fisico.

Gli Striscioni non potranno contare su Fabio Rignanese. L’attaccante, ai box anche domenica scorsa contro gli arenzanesi, è ancora alle prese con uno stiramento. Domani non sarà della partita ma il club è ottimista, sulla base degli esami sostenuti ieri, di poterlo avere al più presto.

Assenza più pesante non potrebbe esserci. L’ex Ovadese ha segnato 7 reti in campionato sulle 10 totali realizzate dal Vecchio Delfino. Poi, 2 goal di Salis e uno di Briano. Sarà compito anzitutto di Piu, probabilmente sarà lui al centro dell’attacco, e di Romano iniziare a buttarla dentro. Insomma, l’assenza del pezzo pregiato del mercato farà da cartina tornasole per valutare la rosa nel complesso.

Il ds Barone è comunque vigile sul mercato degli svincolati ma non solo essendo dicembre alle porte. Potrebbe esserci anche un’uscita, con Fabbretti in predicato di vestire la maglia della Vadese.

La Rossiglionese si prospetta un avversario da prendere con le molle. L’anno scorso, in una vera e propria “battaglia nel fango”, la spuntò contro il rimaneggiato Savona di mister Roberto Biffi. Quest’anno, la squadra di Nervi in casa ha giocato solo due partite. Pareggio 0 a 0 contro il Pegli Lido e vittoria per 3 a 0 contro una Letimbro che sta attraversando grandi difficoltà. I bianconeri hanno pareggiato in trasferta sempre 0 a 0 contro la Bolzanetese e perso 1 a 0 lo scontro diretto contro la Spotornese sabato scorso, seconda sconfitta dopo quella 3 a 0 per mano dell’Olimpic. Il match sarà live nella webcronaca di IVG Sport.

Classifica: Multedo e Olimpic 15, Masone* e Campese* 13, Bolzanetese 10, Savona 9, Old Boys 8*, Vadese 7, Pegli Lido, Sciarbo&Cogo* e Quiliano&Valleggia 6, Rossiglionese* e Speranza 5, Spotornese 4, Vecchiaudace e Letimbro* 1.

*una partita in meno