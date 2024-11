Savona, al via le attività di orientamento del liceo scientifico Grassi

Savona. Con il salone Orientaragazzi al Priamar di Savona dal 5 all’8 novembre (giovedì e venerdì 15-18 per le famiglie) iniziano le attività orientative del liceo scientifico Grassi.

Qui si potrà avere una prima infarinatura sugli indirizzi e i laboratori del liceo, con l’osservazione al microscopio di alcuni vetrini di sostanze biologiche, si potrà vedere la realizzazione di un lavoro d’ informatica e provare alcuni strumenti di fisica. I docenti saranno coadiuvati dai ragazzi stessi del liceo che potranno aggiungere il loro punto di vista.

A seguire, ci sarà l’open day il 23 novembre dalle ore 9 alle ore 13, in due turni e su prenotazione sul sito del liceo, per vedere da vicino la scuola e tutte le sue molteplici attività formative.

Se ancora non fosse sufficiente per orientarsi, sicuramente i laboratori pomeridiani, anche questi su prenotazione, dal 25 novembre al 5 dicembre, saranno molto utili per i ragazzi perché qui potranno sperimentare direttamente un lavoro di chimica o fisica o svolgere un gioco di latino o ancora usare il PC e conoscere il linguaggio informatico.

Infine, secondo open day il 14 dicembre sempre dalle 9 alle 13 su due turni e prenotazione sul sito liceo.

Se ancora restasse qualche dubbio, ultimo info point iscrizioni il 15 gennaio alle 17.

E’ sempre consultabile il sito del liceo www.liceograssi.edu.it nell’apposita sezione in alto sulla prima pagina: open day e prenotazione laboratori.

“Orientarsi tra i vari indirizzi di studio è molto importante – fanno sapere dal liceo – perché una scelta consapevole e meditata e’ alla base del futuro successo scolastico”.