Savona, al via la gara per la gestione dell’ex chiosco Girasole in piazza del Popolo

Savona. Il Comune di Savona ha pubblicato il bando di gara per la gestione dell’ex chiosco Girasole di piazza del Popolo. Quasi due anni fa, dopo aver ottenuto le chiavi del chiosco, Palazzo Sisto aveva avviato un’indagine esplorativa per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione.

Il canone mensile di concessione posto a base di gara è di 500 euro. Il contratto di concessione avrà una durata di 9 (nove) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e decadrà di diritto alla scadenza

Al fine di agevolare la fase di avviamento dell’attività del concessionario in riferimento alle opere di demolizione necessarie e ai successivi investimenti, il canone di concessione offerto dall’aggiudicatario sarà azzerato il primo anno e ridotto per i successivi quattro (del 60% il secondo e terzo anno; del 40% il quarto e quinto anno, per poi essere applicato integralmente dal sesto anno).

“La finalità che si intende conseguire – si legge nella determina – è la valorizzazione del bene, attraverso idoneo intervento di ristrutturazione che, oltre a migliorarne le prestazioni edilizie, strutturali ed impiantistiche, ne riqualifichi e rivaluti gli usi, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, individuando destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini”.