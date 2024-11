Savona, a San Giuseppe nascono i gruppi per terza età e adolescenti

Savona. Ad un mese e mezzo dall’ingresso della nuova guida spirituale don Gabriele Semeraro le attività nella Parrocchia San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, riprendono con tante novità. La parrocchia punta infatti ad assumere un ruolo centrale nella vita del quartiere Oltreletimbro e a proporsi come realtà aperta e luogo di evangelizzazione nell’omonima nuova zona pastorale.

Per quanto riguarda il catechismo nasce il gruppo Cuccioli: sabato 23 novembre dalle ore 17 alle 19 ci sarà il primo incontro dedicato ai bambini che frequentano le classi prime e seconde elementari (con contestuale iscrizione; ingresso da via Ermanno Maciocio 5 scendendo le scale). Un’altro grande cambiamento è la costituzione del nuovo Consiglio Pastorale, che aiuterà la parrocchia nel cammino attuativo del Sinodo della diocesi di Savona-Noli, nella direzione di una Chiesa sempre meno clericale e sempre più comunità che condivide e si apre al territorio.

È nato il G.A.T.E. Gruppo Animazione Terza Età, che prenderà il via giovedì 21 novembre alle ore 15:30 in Sala Gessica (ingresso dal cancello nella piazza), puntando a fare della parrocchia un luogo di aggregazione per la terza età grazie al gioco e a qualche ora di piacevole compagnia. Sabato 30 novembre alle 20:30 (ingresso dal cancello in piazza) con una cena condivisa (ognuno porta qualcosa) vedrà la luce il gruppo New Generation, formato da ragazzi e ragazze dell’età delle scuole superiori (dai 14 anni in sù). Uno spazio dedicato al confronto libero e alla crescita umana e di fede e in gran parte autogestito. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 3331629966 o scrivere un’e-mail a sgiuseppesv@gmail.com.

Per l’Avvento la comunità proporrà tre momenti di preghiera aperta a tutti e sempre alle ore 20:30: venerdì 29 novembre “Vegliate”, martedì 10 dicembre “Sei tu colui che deve venire?”, venerdì 20 dicembre “Non temere”. Da gennaio i riti aumenteranno osservando il seguente orario: in settimana alle 17:30 il rosario e alle 18 la messa, il sabato alle 18 la messa prefestiva, la domenica alle 10 la messa festiva. Infine sono riprese le attività dei ceramisti parrocchiali, dell’associazione Cavalieri Amici e del gruppo scout AGESCI Savona 7°.