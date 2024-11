Sanità pubblica e convenzionata, Ciangherotti (FI): “Una alleanza strategica per un sistema più efficiente e vicino ai cittadini”

Albenga. “Come vice-coordinatore di Forza Italia nella provincia di Savona e come iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Savona, vorrei chiarire un punto essenziale per chi ha ancora qualche dubbio: la sanità pubblica, pur essendo un diritto fondamentale, comporta costi significativi che richiedono una gestione efficace. Il nostro Sistema Sanitario Nazionale, oltre alla gestione statale, include la possibilità di una gestione convenzionata, che può risultare strategica per ottimizzare le risorse e garantire migliori servizi, mantenendo sempre il controllo diretto della regione”.

Lo afferma il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti, che torna sul tema della sanità e del miglioramento dei servizi di assistenza e cura.

“Quando parliamo di sanità privata convenzionata, ci riferiamo a una realtà con cui molti di noi hanno già familiarità, anche senza rendercene conto. Lo ricordiamo ogni volta che usciamo dalla Liguria per fare una protesi ortopedica in Lombardia, o quando ci rechiamo in Piemonte per un intervento di chirurgia. E lo ricordiamo quando cerchiamo ospedali convenzionati di eccellenza come l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), dove molti si curano per patologie tumorali. Questi sono esempi chiari di come il sistema privato convenzionato possa rispondere a necessità specifiche con una rapidità e una qualità che, in alcuni casi, possono risultare più difficili da ottenere con il solo sistema statale”.

“La gestione convenzionata non significa lasciare la sanità in mano al mercato, ma permettere una collaborazione equilibrata, in cui il privato opera sotto la guida e il controllo della regione. Questo modello riesce a combinare la flessibilità e la capacità di investimento del privato con le tutele e le garanzie del pubblico. In tal modo, i cittadini possono beneficiare di un sistema sanitario che offre tempi di attesa più ridotti, servizi di qualità maggiori, e un’assistenza che risponde meglio alle loro esigenze” aggiunge Ciangherotti.

“Come medico, posso confermare che la gestione convenzionata, se attuata con rigore e trasparenza, rappresenta una risorsa preziosa per rispondere ai bisogni della nostra comunità. L’obiettivo non è sostituire il pubblico, ma affiancarlo in modo che le risorse pubbliche e private possano lavorare insieme per il benessere di tutti”.

“Non dobbiamo avere timore di affidare alcuni servizi al privato convenzionato e ringrazio gli elettori di centrodestra che hanno dato fiducia a Marco Bucci presidente su questo aspetto: ciò che conta è il controllo regionale costante e rigoroso, che garantisce la qualità e l’accessibilità delle cure. Così, possiamo costruire un sistema sanitario che valorizza le eccellenze, non rinuncia alla qualità e mette davvero al centro la salute dei cittadini” conclude l’esponente forzista.