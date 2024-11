Sanità, Pastorino: “Bucci premia i responsabili del disastro, intanto le cittadine e i cittadini pagano il conto”

Liguria. “Le prime mosse di Marco Bucci sulla sanità ligure sono un pessimo segnale: affidare incarichi retribuiti a chi ha contribuito a generare il disastro attuale è l’ennesima dimostrazione di come la politica del centrodestra non voglia cambiare rotta, ma si limiti a riciclare volti già noti e responsabili del caos”. Lo dichiara il Consigliere Regionale Gianni Pastorino, che aggiunge: “La possibile consulenza per Angelo Gratarola è inaccettabile: stiamo parlando dello stesso ex assessore che lascia dietro di sé un buco di bilancio senza precedenti e una gestione fallimentare delle liste d’attesa”.

“Questa è la logica del premio di risultato quando il risultato non c’è mai stato. Non è certo così che si può risanare la sanità ligure, né tantomeno restituire fiducia alle cittadine e ai cittadini che da anni subiscono sulla propria pelle le conseguenze di scelte sbagliate. Lo schema di Bucci è chiaro: da una parte affida la gestione politica a un assessore o un’assessora a lui fedele, dall’altra spende e spande in consulenze affidate a persone che sono parte integrante del sistema fallimentare, con Gratarola in testa”.

“Bucci non ha alcuna intenzione di avviare una riforma strutturale della sanità ligure che si basi sull’ascolto di chi lavora ogni giorno negli ospedali e sulla costruzione di un sistema pubblico che metta al centro la salute delle persone, invece dei bilanci o dei giochi di potere. Il risultato sarà inevitabilmente il taglio dei servizi, i cui costi ricadranno sul lavoro delle dipendenti e dei dipendenti della sanità e sulle spalle delle cittadine e dei cittadini”.

“Un disastro annunciato, i cui contorni sono già ben visibili: con un buco di bilancio esistente e il continuo ricorso a consulenze esterne, a pagare saranno ancora una volta le cittadine e i cittadini liguri. Noi continueremo a vigilare e a denunciare ogni tentativo di indebolire ulteriormente la sanità pubblica e di scaricare i costi di scelte sbagliate sulle cittadine e sui cittadini”, conclude.