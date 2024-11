Sanità, Natale (PD): “La Regione intervenga per potenziare la medicina territoriale, situazione insostenibile”

Liguria. “La Regione deve intervenire in maniera decisa sul tema dei medici di base a partire dall’incremento dei fondi per le borse di specializzazione e la revisione dell’organizzazione dei corsi, per agevolare gli specializzandi che mentre studiano vogliono aprirsi uno studio medico. In assenza di un piano volto a incentivare la medicina generale avremo sempre meno iscrizioni alla scuola di formazione e di conseguenza sempre meno medici di base”. Così, in una nota, Davide Natale, segretario PD Regione Liguria.

“Non è più tollerabile che chi ha la responsabilità della sanità di fronte alla carenza di personale allarghi le braccia, in un gesto rassegnato. Deve intervenire, deve trovare soluzioni. Sono nove anni che governano e la situazione è sempre peggiore. La medicina territoriale per noi è una priorità e per rafforzarla servono maggiori investimenti nel settore e maggiore sostegno a chi decide di seguire questo tipo di percorso professionale”, spiega.

“L’accordo sottoscritto ad aprile, come denunciato dagli stessi medici che hanno manifestato oggi in piazza De Ferrari, continua ad essere solo sulla carta. Sapevamo che non poteva essere attuato: mancava e manca tutto, dalle strutture agli specialisti fino al personale. Nemmeno una riga di quell’accordo poteva in quelle condizioni diventare realtà e in molte occasioni, anche attraverso nostre interrogazioni in consiglio regionale, abbiamo chiesto conto di quell’accordo e del suo esito. Ma è rimasto tutto lettera morta. Una delle tante annunciazioni di questo centrodestra. Siamo dalla parte dei medici e dei cittadini nel ribadire che questa situazione è insostenibile. Bucci, nel frattempo, pensa solo a creare sovrastrutture alla sanità che sono semplicemente scatole vuote”, conclude.