Samuele Iorio e Chiara Vincis premiati dal CONI per i meriti sportivi raggiunti in campo internazionale

Savona. Un’altra grande soddisfazione per l’albenganese Samuele Iorio e la vadese Chiara Vincis. Questa volte non sopra il ring, ma bensì nella Sala Rossa del comune di Savona dove, questa mattina, i due sono stati insigniti di due targhe ricordo, da un valore però molto importante oltre che affettivo.

Presenti in sala per la premiazione Antonio Micillo, presidente del CONI, il delegato provinciale del CONI Roberto Pizzorno, il presidente regionale Federkombat Piero Picasso e l’assessore sviluppo economico e sport di Savona Francesco Rossello, oltre ai consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Sara Foscolo e Roberto Arboscello.

Per Samuele, è arrivata la targa dal parte sia del CONI che della Federkombat, in ricordo al match disputato contro Luc Genyes, dove si è laureato Vice Campione Mondiale Wako Pro. La targa recita: “Samuele Iorio, Vice Campione del Mondo Wako Pro K1 2024, con i complimenti del Mondo sportivo savonese”.

Tanta soddisfazione nelle parole del suo coach Alessandro De Blasi: “Sono molto orgoglioso di Samuele e dei traguardi che sta raggiungendo. I riconoscimenti arrivati sono tutti meritati per il lavoro che sta svolgendo sul campo. Sicuramente non ci fermeremo qua, dopo la sconfitta per il titolo del mondo abbiamo già recuperato terreno vincendo in Francia”.

Samuele, come annunciato nelle settimane precedenti e anche nella Sala Rossa, combatterà a Chieti a dicembre: “Adesso avremo Fight Clubbing – continua De Blasi -, e dopo quello andremo a marzo. Vogliamo continuare a macinare risultati per approdare in palcoscenici ancora più importanti. Samuele ha un gran talento, lo supporterò sempre perché se lo merita, mette molta dedizione fin da ragazzino in tutto ciò che fa”.

“Inoltre – conclude il coach -, siamo ancora più soddisfatti di questi risultati siccome, come tutti, lavoriamo e facciamo tutto da soli. Questo ci sprona ancora di più ad andare avanti nonostante le difficoltà, rendendoci ancora più fieri del nostro lavoro”

Anche l’emozione in sala di Iorio è palpabile al momento della premiazione: “Molto onorato di ricevere oggi questo premio, che dedico alla mia famiglia, al mio allenatore e a tutti coloro che mi supportano. Stiamo già lavorando per altre conquiste”.

Per Iorio inoltre arrivano i complimenti anche dall’assessore con deleghe allo sport e politiche giovanili del comune di Alassio Roberta Zucchinetti.

Chiara Vincis invece è stata anche lei premiata dal CONI e dalla Federkombat per essersi laureata campionessa europea di Savate. La targa recita: “Chiara Vincis, Campionessa Europea Savate Combat 2024, con i complimenti del Mondo sportivo savonese”.

Arrivano i complimenti del suo coach Andrea Scaramozzino: “Sono molto contento, ricevere questa premiazione da tutte queste autorità del CONI è un immenso piacere. È benzina per gli atleti e per i loro tanti sacrifici”.

I palmares dei due atleti che gli hanno permesso di ricevere questi premi:

Samuele Iorio: Campione Italiano Assoluto Savate Pro Federkombat, Campione Italiano prima serie Kickboxing Full Contact Federkombat, vincitore al Night Challege R1 al Casinó di Mentone (Francia) contro il vice Campione Mondiale Wassim El Mestari, vincitore a PetrosyanMania Milano contro Robert Ignat (Romania), Campione Italiano Wako Pro K1 -60kg, Campione Italiano Wako Pro K1 -60kg, Vice Campione Mondiale Wako Pro -58,2kg .

Chiara Vincis: Campionessa Mondiale Kick Boxing ISKA, due volte Campionessa Mondiale di Savate, Campionessa Europea di K1 WKU, Campionessa Europea Savate, Titolo Italiano Wako Pro K1.