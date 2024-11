Sampierdarenese, Pittaluga duro dopo la sconfitta contro l’Albissole: “Mancate la cattiveria agonistica e la voglia di vincere questa partita”

Genova. Una sconfitta difficile da digerire. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Faraggiana” di Albissola Marina la Sampierdarenese è incappata nella terza sconfitta stagionale dopo aver inanellato ben cinque vittorie consecutive. I genovesi, in seguito alla rete del vantaggio siglata da Bruni al 77′, sono capitolati al cospetto dell’immensa voglia e della determinazione messe in mostra dall’Albissole, formazione in grado di ribaltare il match nonostante abbia disputato praticamente tutta la gara in inferiorità numerica (Favorito è stato espulso al 1′).

Nel post-gara Roberto Pittaluga, allenatore dei genovesi, è intervenuto dicendosi deluso dalla prestazione offerta dai suoi giocatori: “Oggi ci sono mancate la cattiveria agonistica e la voglia di vincere questa partita. Con l’uomo in più sembrava quasi che avessimo il timore di giocare. Loro si sono difesi molto bene restando sempre dietro la linea del pallone, hanno fatto un lavoro incredibile. Noi invece siamo sempre arrivati secondi sulla palla e male. Se nel momento in cui finalmente riesci a segnare il gol del vantaggio ti trovi subito dopo a subire una rete in contropiede che cambia la partita significa che loro hanno meritato tantissimo, però siamo stati soprattutto noi a demeritare”.

“L’Albissole – prosegue l’intervistato – è stata perfetta a livello di applicazione. Una squadra che arriva qua seconda però non può giocare così e non può essere così arrendevole. Abbiamo trovato il gol con troppa fatica, troppi uomini hanno giocato sotto ritmo. Inoltre ho visto troppa poca qualità in certi momenti della partita. A loro vanno fatti i complimenti, ma noi dobbiamo guardarci bene e capire che campionato vogliamo fare. Oggi segniamo sicuramente un brutto meno nel nostro percorso”.

La Sampierdarenese adesso, complice la sconfitta rimediata ieri, si trova al terzo posto in classifica (alle spalle del Pontelungo e della Carcarese capolista, ora a +4). “In questo momento – conclude Pittaluga – non sappiamo dove vogliamo arrivare. Per come si era messa la gara è inconcepibile aver giocato una partita di questo tipo”.