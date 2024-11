“Salute, la Lilt informa”: alla Soms di Cairo un incontro pubblico con due specialisti in ematologia

Cairo Montenotte. “Salute: bene prezioso. La Lilt informa”. Questo il tema dell’iniziativa in programma domani, sabato 30 novembre, a Cairo Montenotte, nella sala conferenze della Soms, dove alle 9.30 si svolgerà un incontro sull’importanza della prevenzione e sulle patologie del sangue. Interverranno due specialisti in ematologia, il dottor Marcello Brignone e la dottoressa Viviana Panunzio, che tratteranno argomenti come le anemie e le trasfusioni.

Al termine, per chi vorrà, verrà valutato gratuitamente un emocromo in locale dedicato nel rispetto della privacy. Le persone interessate dovranno avere con sè esami del sangue recenti.

L’appuntamento si inserisce nella serie di incontri dedicati alla salute promossi dal direttivo della Soms per informare soci e cittadini sull’importanza dei controlli frequenti.