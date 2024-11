Il Savona riparte: Salis e Cherchez firmano il 2 a 0 alla Rossiglionese

ROSSIGLIONESE vs SAVONA 0-2 (22′ rig Salis, 50′ Cherchez)

90′ Finisce qui: tre punti meritati, match mai in discussione. I tifosi richiamano i giocatori in campo per celebrare con loro la vittoria.

83′ Esce Briano ed entra Berruti. In precedenza dentro anche Fancellu.

80′ Prosegue il monologo del Savona, con Romano che calcia bene da dentro l’area al volo. Para di piede Branda.

75′ Angolo per la Rossiglionese, Oddone si ritrova il pallone nell’area piccola ma non riesce a calciare. Primo momento di apprensione per i biancoblù.

73′ Primo e unico guizzo della Rossiglionese che a seguito di un lancio e spizzata mette Leveratto davanti a Bova, ma il numero 13 aveva compiuto fallo su Incorvaia. Entrano Apicella e Uruci per Incorvaia e Doci.

64′ Gran punizione di Briano da posizione defilata direttamente sotto all’incrocio del primo palo. Branda ci mette una pezza mettendo in angolo.

60′ Punizione di Boccia da buona posizione. Bova respinge con i pugni.

55′ Bella azione personale di Romano che si libera per calciare dal limite. Tiro troppo centrale. Blocca Branda.

50′ Radddoppio Savona! Branda respinge di pugno un corner. Cherchez dal limite calcia di prima, il pallone attraversa un groviglio di gambe sorprendendo Branda. 2 a 0!

49′ Lancio dalle retrovie. Romano prolunga di testa per Briano che si invola verso la porta ma la sua conclusione viene parata da un Branda bravo in uscita.

46′ Si riparte. Savona subito in avanti con Gaggero che serve al centro ma nessuno riesce a impattare il pallone.

Secondo tempo

45′ Finale di primo tempo senza particolari sussulti. Vantaggio meritato del Savona, a cui è mancato un pizzico di determinazione/fortuna per chiuderla.

35′ Savona pericoloso con un pallone messo in mezzo dalla sinistra. Tosonotti provvidenziale nell’area piccola, di testa si rifugia in angolo.

27′ Ecco Salis col movimento abbozzato all’ottavo minuto. Si stacca dal centrocampo, va a portarsi vicino alla difesa della Rossiglionese per inserirsi centralmente per prendere un lancio di Colombo. Non riesce ad agganciare per poco. La difesa della Rossiglionese colta di sorpresa. Bella soluzione dei biancoblù fino a qui padroni del campo.

22′ Vantaggio Savona! Salis mira all’angolino basso, Branda intuisce ma non ci arriva! Rigore nato da un recupero alto di Briano, che serve Doci. Cross al centro su cui si avventa Romano poi steso da un avversario in scivolata

21′ Rigore per il Savona. Atterrato Romano!

14′ Cross di Mata dalla sinistra. Salis salta solo e colpisce bene di testa. Palla di poco a lato.

13′ Sugli sviluppi di un corner, Garbini disturbato da un avversario colpisce comunque di testa schiacciando il pallone. Bravo Branda in tuffo a smanacciare in corner.

11′ Angolo batttuto da Salis. Branda respinge corto. Mata sorpreso dal ritrovarsi il pallone calcia male spedendo alto.

8′ Lavoro diverso rispetto a prima anche per Salis, che si allarga oppure si alza vicino a Doci in fase offensiva. L’obiettivo sembra voler “sovraccaricare” la linea difensiva a 4 della Rossiglionese.

2′ Brivido, il portiere della Rossiglionese rinvia addosso a Doci. La palla però torna tra le braccia dell’estremo difensore.

1′ Si parte. Savona in maglia biancoblù. Rossiglionese in completo rosso. Nota tattica: out anche Piu per infortunio, il centro dell’attacco è occupato da Doci. Mister Cola rivoluziona lo schieramento rispetto al 4-3-3 di Cola. Striscioni schierati col 3-4-3.

Primo tempo

Rossiglionese: 1 Branda 2 Amiri, 3 Tosonotti, 4 Pastorino A, 5 Sorbara, 6 Bahiti, 7 Pastorino N, 8 Sciutto, 9 Oddone, 10 Boccia, 11 Lecini. A disposizione: 12 Ben Ayech, 13 Leveratto, 14 Maccio, 15 Persico, 16 Laguna, 17 Gesualdi, 18 Chillè, 19 Nnanna. Allenatore: Nervi

Savona: 1 Bova, 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Mata, 5 Garbini, 6 Gaggero, 7 Romano, 8 Cherchez, 9 Doci, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Bruzzone, 15 Esposito, 16 Merica, 17 Signori, 18 Uruci, 19 Berruti, 20 Fancellu. Allenatore: Cola

Rossiglione. Savona in campo per riscattare la sconfitta contro l’Old Boys per 2 a 1 e per non perdere contatto con i primi posti