Roberto Arboscello sarà il nuovo vice presidente del consiglio regionale

Liguria. Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, sarà il nuovo vice presidente dell’assemblea legislativa della Liguria. La decisione è emersa al termine della riunione del gruppo regionale.

La sua nomina sarà proposta e votata in occasione del primo consiglio regionale dell’amministrazione Bucci.

Sempre in ambito Pd, Armando Sanna, consigliere regionale uscente e “campione di preferenze” con 8 mila voti, sarà il nuovo capogruppo Dem in consiglio.

Commenta Sanna: “Un grande riconoscimento e una grande responsabilità, per cui ringrazio i miei colleghi del gruppo. Cercherò di onorare al meglio questo ruolo, rappresentando il nostro partito e i cittadini che ci hanno votato. Dopo 4 anni di ruolo istituzionale, come vicepresidente del consiglio, sarà una nuova e importante sfida per me ricoprire un incarico politico. Sarà un’opposizione puntuale e responsabile, non abbasseremo mai la guardia e avremo un unico obiettivo: l’interesse dei cittadini liguri. Ora più che mai è necessario un impegno forte per contrastare le politiche di questa giunta, che non è altro che un Toti ter. Un partito che lotti per la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, la sostenibilità e le persone più in difficoltà. Il gruppo PD in Regione affronterà le sfide che lo attendono a partire dalle elezioni comunali a Genova”.

Sanna prende il posto lasciato da Luca Garibaldi, non eletto in via Fieschi per un pugno di voti.