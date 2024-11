Risarcimento danni alluvionali, a Cairo è già polemica sui costi di consulenza. Il sindaco: “Dal Comune servizio gratuito”

Cairo Montenotte. C’è tempo fino al 26 novembre per compilare la richiesta di risarcimento per i danni alluvionali, sia per i privati sia per le aziende, in attesa che la Regione Liguria apra i bandi relativi ai ristori dedicati alle aree colpite. Parecchi Comuni valbormidesi si sono attivati con uno sportello informativo, offrendo cioè ospitalità alla Confcommercio di Savona che si è resa disponibile per il servizio di consulenza gratuita.

Non sono mancate, però, voci polemiche che millanterebbero, a Cairo, un “dazio” dovuto al Comune, ovvero secondo alcuni l’ente chiederebbe cento euro per la compilazione delle domande dei privati e 150 alle imprese. “Se fosse così, oltre al danno la beffa”, commentano alcuni cairesi.

A fare chiarezza è, prima di tutti, il sindaco Paolo Lambertini: “Sia l’Ufficio tecnico sia lo sportello di Confcommercio allestito nel palazzo comunale stanno offrendo un servizio di sostegno e consulenza totalmente gratuito. Chi ha bisogno di ritirare i moduli o deve capire come compilarli può avvalersi dell’aiuto di alcuni esperti senza dover pagare nulla. Mi spiace che, come al solito, qualcuno metta in giro certe menzogne per screditare il lavoro di altri. Riteniamo invece utile questa opportunità per coloro che senza vena polemica necessitano di consigli”.

Dalla Confcommercio, il vice presidente Beppe Molinari precisa che “il pagamento è richiesto soltanto a chi non ha un consulente di fiducia o non riesce, in autonomia, a compilare la pratica. Nel dettaglio, per i nostri iscritti è gratuito anche questo servizio, per chi non è associato o per i privati la cifra è di cento euro, ma, ribadisco, non per ricevere informazioni o ritirare i moduli. Negli sportelli attivati a Cairo, ma anche a Carcare, Dego e Mallare, i nostri incaricati continueranno fino alla scadenza ad offrire un aiuto a titolo gratuito, e a spiegare quale documentazione sia necessaria per evadere la pratica. Chi non si sente in grado di spedire digitalmente la domanda di risarcimento può affidarsi a noi o a chi è preparato in materia”.