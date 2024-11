Rigassificatore, nuova protesta a Savona: in piazza Sisto flash mob per dire “No” al riposizionamento dell’impianto

Savona. Un nuovo “No”, questa volta in musica, arriva dal Comitato Civico #quellidellaCATENA, che nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, ha animato Piazza Sisto IV a Savona sulle note di “Mamma Mia”, iconica canzone degli svedesi Abba.

Un allegro flash mob che il Comitato Civico ha organizzato per confermare la posizione contraria al Progetto FSRU Alto Tirreno e relativo collegamento alla rete nazionale gasdotti: “un tentativo per rompere l’assordante silenzio calato sul tema successivamente alle elezioni regionali“.

Ricordiamo che il riposizionamento della nave rigassificatrice “Italis Lng” è previsto a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9.km da quella di Savona. Inoltre, ricordiamo anche, che sono diversi i Comuni che sono interessati al trasferimento da Piombino a Savona, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle tubazioni che, secondo il progetto, attraverserà i territori di Quiliano, Altare, Cairo Montenotte e Carcare.

“Mentre anche il neoeletto presidente Bucci si è dichiarato contrario allo scellerato progetto, infatti, l’iter amministrativo prosegue seppure non ci sia notizia alcuna sulla nomina di un nuovo Commissario”, afferma il comitato civico.

“Il comitato civico #quellidellaCATENA ribadisce il proprio no e sollecita il governatore Bucci a ritornare il prima possibile sulla questione affinché la sua contrarietà non sia stata solamente un richiamo elettorale ma si trasformi velocemente in azioni concrete“.

Nei giorni scorsi anche il neo vice presidente del consiglio regionale, Roberto Arboscello (che da sempre si batte a difesa del territorio), aveva tirato in ballo il presidente Marco Bucci, con la richiesta (tramite l’invio di una lettera) una di mantenere alta l’attenzione e la richiesta di : “Chiedere al governo Meloni di fermare l’iter”.