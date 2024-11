Regione, Natale e Sanna (PD): “Bucci nomina un consigliere di supporto per decreto: lo chiama delegato, ma non è neppure quello”

Liguria. “Si sono vantati di essere al fianco degli imprenditori, ma per una serie delicata e strategica di deleghe, come lo Sviluppo Economico, l’Artigianato, l’Industria, la Logistica, la Blue Economy, non c’è un assessore e si affidano a una figura che non esiste in diritto. Un consigliere delegato, o meglio, un consigliere a supporto del presidente (sparisce anche la dicitura ‘consigliere delegato’)”. Lo dicono Davide Natale, segretario del PD Liguria, e Armando Sanna, capogruppo PD in Regione.

“Un ruolo che non esiste nell’organigramma della Regione e che non avrà nessuna autonomia decisionale, di firma o di proposta su temi strategicamente importanti e vitali per la Liguria. Avrà solo un ruolo di ‘supporto del presidente per le attività in materia’. Questa l’idea di governo della Regione di Bucci? Creare poltrone in più da distribuire tra i partiti del centrodestra? E non dare le necessarie risposte ai cittadini, alle imprese e in merito ai bandi che il delegato dovrebbe seguire? Il ‘consigliere di supporto’ ha diritto a segreterie, staff e uffici dedicati? Perché se così fosse i costi sarebbero veramente ingiustificati anche agli occhi della Corte dei Conti”.

“In poche parole, per accontentare un partito che non si ritiene soddisfatto nella spartizione delle poltrone, Bucci cerca soluzioni che non sono utili allo sviluppo della nostra regione, ma soltanto a non farsi altri nemici tra i banchi del consiglio il giorno dopo che un consigliere di maggioranza ha già votato in maniera difforme rispetto agli altri colleghi. Mentre i liguri ogni giorno devono fare i conti con innumerevoli problematiche, il centrodestra si occupa di poltrone. La Liguria ha bisogno di politiche su infrastrutture, sanità, lavoro e ambiente queste le reali priorità”.