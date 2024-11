Regione, Giannattasio: “Nel Consiglio della sanità ligure non ci sono pediatri”

Liguria. La recente istituzione del Consiglio della Sanità Ligure, annunciata con la nomina del Prof. Massimo Nicolò ad Assessore alla Sanità, ha suscitato reazioni da parte dell’Associazione Culturale Pediatri Liguria. Secondo l’associazione, il nuovo organo consultivo non include rappresentanti del settore pediatrico, una lacuna ritenuta significativa per la tutela della salute dei minori.

In una lettera indirizzata al neo-assessore, il presidente dell’associazione, Dott. Alessandro Giannattasio, ha chiesto la nomina del Dott. Fabio Scopesi, figura di rilievo nel panorama pediatrico ligure. Il Dott. Scopesi è ex responsabile della terapia intensiva neonatale all’Ospedale Gaslini, ex presidente regionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN), e attualmente Pediatra di Libera Scelta presso la ASL3 Genovese.

L’associazione ha espresso la volontà di avviare un dialogo con l’assessore per affrontare le problematiche sanitarie pediatriche e offrire collaborazione: “Siamo disponibili per una fattiva cooperazione rivolta alla tutela dei bisogni dei minori”, ha dichiarato Giannattasio, sottolineando l’importanza di includere esperti pediatri nelle decisioni che riguardano la sanità regionale.