Regione, approvata la graduatoria del bando per nuove aree attrezzate all’aperto: finanziati 8 comuni savonesi

Liguria. Regione Liguria ha approvato le graduatorie del bando a sportello destinato ai comuni liguri per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori. Sono 21, in totale, i comuni beneficiari a cui è destinato un contributo totale di 528mila euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla riqualificazione di aree pubbliche attraverso l’allestimento di aree sportive attrezzate utilizzabili gratuitamente dalla cittadinanza.

I comuni savonesi che si sono aggiudicati il finanziamento sono: Albenga, Boissano, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Piana Crixia, Pietra Ligure, Savona, Urbe.

Nel resto della Liguria: Beverino, Bolano, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Busalla, Genova (tre progetti), Imperia, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Sestri Levante.

Punteggio premiale è stato riconosciuto alle proposte localizzate in aree limitrofe ad istituti scolastici privi di palestra: le nuove aree attrezzate, infatti, consentiranno l’esercizio dell’attività motoria anche a tutti quegli studenti penalizzati dalla carenza di infrastrutture sportive all’interno dei plessi stessi.

I singoli contributi variano da un minimo di 18mila euro a un massimo di 35mila. La realizzazione degli interventi dovrà concludersi entro il 30 aprile 2025.