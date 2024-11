Liguria. Massimo impegno sul territorio. Lo garantisce Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, al termine della prima riunione del consiglio regionale della dodicesima legislatura, quella che ha visto esordire l’amministrazione del neo presidente Marco Bucci.

Oggi Bucci ha prestato giuramento e quindi, come ricorda Vaccarezza, oggi “comincia il lavoro insieme ai consiglieri eletti dai liguri. Bucci ha disegnato a grandi linee quello che sarà il suo impegno dei prossimi cinque anni, la visione di una Liguria che deve andare avanti, che deve andare oltre l’immagine di terra del no, che non sa risolvere i problemi, che non sa affrontarli, che non sa gestirli”.

Vaccarezza, in particolare, ha voluto ringraziare i suoi sostenitori: “Grazie a voi per la terza volta consecutiva sono consigliere regionale, quindi ho il privilegio di sedere in assemblea. Ringraziando tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, devo ringraziare in modo particolare i consiglieri della maggioranza che oggi, con il loro voto, mi hanno eletto nell’ufficio di presidenza”.

“Far parte dell’ufficio di presidenza come consigliere segretario non farà venire meno il mio impegno sul territorio. Girerò sempre in lungo e in largo la provincia di Savona e continuerò ad adoperarmi per risolvere i problemi, in modo particolare dei piccoli comuni, quelli che spesso vengono dimenticati. Per me si tratta di un ruolo nuovo, che affronterò con l’esperienza maturata in tanti anni e che sono certo mi farà ulteriormente crescere”.

“Per ora non posso che dirvi grazie e ribadire il mio impegno per i prossimi cinque anni, impegno che io ho sempre profuso nella mia attività e che oggi rinnovo per il bene della Liguria e in modo particolare per il bene della provincia di Savona”.