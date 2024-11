Regionali, l’ottimo risultato dell’andorese Paolo Rossi: 611 preferenze in “Orgoglio Liguria”

Andora. Fuori dal consiglio regionale nonostante 611 preferenze sulle 2.765 complessive ottenute dalla sua lista, “Orgoglio Liguria”, nel savonese, dove è risultato primo (terzo a livello regionale). È il risultato raggiunto alle ultime elezioni regionali in Liguria da Paolo Rossi.

L’ex vice sindaco di Andora, il più giovane candidato per il cdx nel savonese e alla prima esperienza di questo tipo, non è riuscito ad entrare in Regione solo per la logica legata ai cosiddetti resti e alle percentuali, che hanno premiato altre province.

“Personalmente lo ritengo un ottimo risultato, – ha dichiarato ai microfoni di IVG. – Sono molto soddisfatto soprattutto per il consenso sparso in tutto il savonese e per aver aiutato a far vincere la squadra di centrodestra guidato da Marco Bucci”.

Ora, terminata la partita e in attesa di conoscere la nuova giunta regionale (l’annuncio è previsto lunedì), “è tempo di mantenere le promesse”.

“Sono sicuro che con Bucci saranno realizzate tute le cose che sono state dette in campagna elettorale, – ha aggiunto Rossi. – Per quanto mi riguarda, ritengo che non siano importanti solo i ruoli che si vanno a ricoprire, ma soprattutto le idee e i progetti”.

“In questi 5 anni di governo che verranno conto di portare proposte e iniziative, che sottoporrò al presidente di Regione e alla nuova giunta, con l’obiettivo di portare il meglio possibile al nostro territorio”, ha concluso l’ex vicesindaco andorese.