Regionali, Ghio (PD): “Il partito ha raggiunto risultati importanti, il segretario deve rimanere e preservare l’unità”

Liguria. “La domanda sulle possibili dimissioni del segretario del PD Liguria Davide Natale, sollevata durante un dibattito, non ha senso e non è una questione sul tavolo del Partito Democratico, che anzi deve compattarsi partendo dalla crescita del suo consenso per costruire coalizioni stabili”.

Così la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio interviene sul confronto post elezioni regionali.

“Abbiamo riconosciuto con chiarezza la sconfitta elettorale, ma il Partito, grazie alla campagna elettorale portata avanti con impegno da Andrea Orlando e grazie al percorso costruito dal Partito Democratico ligure, ha raggiunto risultati significativi e da non disperdere in termini di voti e di crescita”.

“Da qui intendiamo proseguire e affinare il percorso unitario, non tornando a guardare al nostro ombelico, ma portando avanti le nostre proposte per i territori, incontrando i cittadini, costruendo proposte credibili e coese per i prossimi percorsi elettorali, a partire da Genova”.

“Questo è anche quanto emerso unitariamente dalla direzione regionale e Davide deve continuare questo percorso e preservare l’unità raggiunta” conclude.