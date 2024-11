Rari Nantes senza Savona: vola in Champions ma 3/4 della Zanelli vuoti

La vittoria per 11 a 9 sul Primorac di ieri ha garantito alla Rari Nantes il passaggio del turno in Champions League. La squadra di coach Alberto Angelini entra nel club delle 8 migliori formazioni europee.

Un risultato di prestigio per la città intera che il presidente Daniele Polti celebra esaltando la prova di carattere di Rizzo e compagni e la bontà della scelta del ds Gervasio di acquistare in estate la Wild Card lasciata libera dalla Pro Recco.

“Sono seenza parole – esordisce il numero uno biancorosso -. Siamo contenti, grandissima prestazione. Ero preoccupato quando ci hanno recuperato quattro goal ma la squadra ha avuto una grandissima reazione. Un risultato inaspettato, è stata una mossa vincente prendere la Wild Card. Ora il 3 dicembre in casa contro l’Olympiacos ci giocheremo il primo posto del girone”.

Ma pensando all’appuntamento in programma fra due setttimane, il presidente sottolinea ancora una volta come la risposta della città sia al di sotto di quello che il club si sarebbe aspettato. Il presidente parla di 250 persone in piscina, il club fa sapere di circa 300. Ma poco cambia. Il fatto che resta è che la Zanelli, con capienza di 1300 persone, sia rimasta vuota per 3/4.

Savona dunque fatica a scaldarsi per la pallanuoto, con l’eccezione della finale Scudetto contro Recco. Polti lo aveva già sottolineato in sede di presentazione quando aveva rivelato numeri bassissimi in termini di campagna abbonamenti.