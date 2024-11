Rally, il carcarese Manuel De Micheli in vetta al podio “di classe” nello Storico Giro dei Monti Savonesi

Carcare. È un Manuel De Micheli in forma smagliante, quello visto in azione al Rally Giro dei Monti Savonesi Storico, disputato tra sabato 9 e domenica 10 novembre con validità per il Trofeo Rally di Zona uno, per il Michelin Trofeo Storico e per il Memory Fornaca.

Il pilota di casa, al volante di un’Opel Corsa GSI gruppo A di Clacson Motorsport con Paolo Pontari al proprio fianco, ha messo in campo una prestazione di alto livello che gli ha consentito di agguantare la prima posizione assoluta di classe A-J2/1600, uno straordinario quinto posto nella classifica finale assoluta e chiudendo anche ai piedi del podio in quarto raggruppamento.

“Sono molto soddisfatto della prestazione – racconta il carcarese De Micheli – perchè vincere la classe e chiudere quinti assoluti, nonostante l’aver corso solo tre gare negli ultimi tre anni tra le quali due ritiri per guasti, con un passo che ci ha permesso di stare vicini a vetture più potenti come BMW, Subaru e Porsche, è una grande emozione. Grazie ai fratelli Gonzo della Clacson Motorsport che non hanno più bisogno di presentazioni. Sono una garanzia, preparati e professionali. Grazie alla mia famiglia, vedere i miei figli Valentina e Riccardo al via delle prove è stato meraviglioso. Grazie a Dario Bigazzi, presidente di Promotor e persona indispensabile che non lascia mai nulla al caso. Dulcis in fundo grazie al mio navigatore Paolo, serio e professionale, salito con me in auto a sole ventiquattro ore dal via effettivo della gara”.

“Il 2025 è alle porte e spero di trovare il budget necessario per essere presenti con i miei sponsor, fondamentali, per partecipare ad uno dei prestigiosi programmi nazionali”, conclude De Micheli.