Quiliano, il 26 novembre la farmacia comunale festeggia 50 anni di attività

Quiliano. In occasione dell’apertura al pubblico nel lontano 1974, martedì 26 novembre, la Farmacia Comunale di Quiliano festeggerà 50 anni di attività.

A Quiliano l’iniziativa fu promossa dall’amministrazione comunale nell’anno 1970, dall’allora sindaco Andrea Picasso. Veniva completato il procedimento amministrativo quattro anni dopo. In data 26 novembre 1974 la Regione, tramite decreto di Giunta Regionale, autorizzava l’apertura della farmacia comunale.

La Farmacia Comunale di Quiliano è gestita attraverso un Direttore di Farmacia Comunale e personale di gestione Comunale. In tutti questi anni sono passati Sindaci, Amministratori Comunali, Direttori di Farmacia, dipendenti Comunali e norme legislative che hanno regolato e regolano la materia finanziaria della gestione delle farmacie Comunali e dei Bilanci Comunali. Norme che condizionano fortemente la gestione della farmacia, degli acquisti e del personale. In questi anni la Farmacia Comunale ha svolto un lavoro molto prezioso sul nostro territorio, da sempre non solo un punto per la distribuzione dei farmaci e di prodotti per il benessere, ma anche centri per l’erogazione di servizi per la salute, informazioni e consulenze specialistiche. Sono stati incrementati i servizi forniti ed è stato attivato il servizio prenotazioni CUP che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della cittadinanza ed è stato istituito il servizio di cambio del Medico di Medicina Generale. La Farmacia ha anche aderito ad alcuni servizi in collaborazione con l’ASL 2 Savonese, tra cui l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’aderenza alle terapie farmacologiche in diabete e il supporto nella gestione delle analisi di prima istanza.

Le farmacie Comunali sono quelle il cui titolare è il sindaco del Comune. Le farmacie comunali sono farmacie producono servizi e ricchezza pubblica. “L’attività svolta è un servizio importante per il nostro territorio e la nostra comunità”, dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e l’Assessore Silvia Giusto.

L’evento si aprirà, a Quiliano in Via Roma 59/r., con i Saluti dell’Assessore Silvia Giusto, della Direttrice e Responsabile della Farmacia Dott.ssa Ester Manno e del Sindaco Nicola Isetta. Al termine verrà consegnata una targa che celebra il riconoscimento dei 50 anni di attività sul territorio Comunale.