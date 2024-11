Quiliano, approvate le opere di prima emergenza dopo l’alluvione e la variante urbanistica per una nuova concessionaria auto

Quiliano. Nel corso della seduta di martedì 26 novembre 2024, il Consiglio Comunale di Quiliano ha provveduto al riconoscimento della legittimità dei lavori di prima emergenza conseguenti agli eventi alluvionali sviluppatisi tra il 16 e il 17 ottobre 2024 e poi tra il 26 e il 27 ottobre 2024. Oltre 93mila euro sono stati spesi per i suddetti interventi. Inoltre gli Uffici Comunali hanno già provveduto a predisporre le relative schede per le opere strutturali di ripristino (opere di tipo B) sulla piattaforma regionale ZeroGis per il valore complessivo di circa 2 milioni e 700 mila euro: tutte queste opere sono già state inserite nella domanda di riconoscimento dello stato di calamità naturale di rilevanza nazionale, inoltrata dal Presidente pro-tempore di Regione Liguria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile. Con voto unanime, il Consiglio Comunale ha quindi espresso la piena coesione sul lavoro svolto dagli Uffici Comunali, unitamente all’auspicio di ottenere i relativi finanziamenti statali per far partire tutti i nuovi interventi, che interesseranno l’intero territorio comunale.

“Sempre durante la seduta – spiegano dal Comune – di martedì 26 novembre 2024, il Sindaco Nicola Isetta ha presentato un’ampia e corposa risposta all’interrogazione del Capogruppo di minoranza Rodolfo Fersini sul tema delle alluvioni e della prevenzione in materia di Protezione Civile, avvalendosi anche della relazione tecnica firmata dall’Ing. Giulio Mesiti, Responsabile del settore Lavori Pubblici della Città di Quiliano. Per evidenziare l’eccezionalità degli eventi alluvionali sviluppatisi nel mese di ottobre 2024, basti citare il dato relativo all’evento del 26-27 ottobre 2024, registrato dalla stazione pluviometrica “Tagliate” di cumulata nelle 24 ore pari a 235,4 mm. La maggior parte di queste precipitazioni si è concentrata in un intervallo di tre ore, a cavallo della serata del 26 ottobre 2024, scaricandosi su un territorio con due torrenti e i relativi affluenti dalle parti più montane. Quello della Città di Quiliano è infatti un territorio contraddistinto da un’importante estensione (circa 50 chilometri quadrati) che, oltre alle due realtà cittadine (Quiliano e Valleggia), comprende in modo esteso tre frazioni più montane (Cadibona, Montagna e Roviasca) e una numerosa serie di borgate con le relative strade e infrastrutture funzionali alla viabilità minore realizzate in situazioni e condizioni di esigenze molto diverse dalle attuali, in funzione di una residenzialità diffusa e sparsa”.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha inoltre approvato l’ultima variazione al Bilancio Preventivo 2024/2026, comprendente nuove maggiori entrate, oltre alla nuova perimetrazione degli elenchi delle aree percorse.

Infine, con votazione unanime, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera relativa allo Sportello Unico Attività Produttive per la realizzazione di un immobile ad uso produttivo per insediamento di concessionaria auto, comprensiva delle relative attività connesse presso l’area sita in Via Armando Diaz con la relativa adozione aggiornamento al vigente P.U.C. e del rapporto V.A.S. Il suddetto progetto prevede lo smantellamento del capannone prefabbricato esistente e la costruzione ex novo di un manufatto in cui sarà realizzata una concessionaria auto con annessa officina. Unanime, da parte dei Gruppi Consiliari, è stata la condivisione di questo importante intervento urbanistico che potrà garantire la presenza di circa 60 posti di lavoro, unitamente al relativo indotto che potrà derivarne, contribuendo in tal modo all’arricchimento dell’offerta commerciale e industriale presente nel territorio della Città di Quiliano.