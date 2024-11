Quiliano&Valleggia, eterno Grippo: è suo il goal dell’1 a 1 contro la Bolzanetese

Quarantaquattro anni e non sentirli. Il numero 10 del Quiliano&Valleggia Davide Grippo continua a essere decisivo per le sorti dei biancorossoviola.

Nel recupero del match della quinta giornata di Prima Categoria rinviato per maltempo, la Bolzanetese si era portata in vantaggio con Morchio in apertura di secondo tempo. Ma a dieci dal termine è Grippo a ristabilire la parità con una fucilata su punizione dal limite dell’area.

Quiliano&Valleggia in campo con Cambone, Morchio, Leone, Cestelli, Olvieri, Salani, Mencacci, Ferrotti, Ormenisan, Grippo, Bazzano. A disposizione: Mata, Giorgetti, Bondi, Noro, Leskaj, Reffo, Fanelli, Ottonello, Scarrone. Allenatore: Gianluca Molinaro.

La classifica del Quiliano&Valleggia rimane comunque ancora deficitaria rispetto alle ambizioni di playoff iniziali sebbene siano passate solo sei giornate.

Classifica: Multedo e Olimpic 15, Masone* e Campese* 13, Bolzanetese 10, Savona 9, Old Boys 8*, Vadese 7, Pegli Lido, Sciarbo&Cogo* e Quiliano&Valleggia 6, Rossiglionese* e Speranza 5, Spotornese 4, Vecchiaudace e Letimbro* 1.

*una partita in meno