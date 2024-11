Qualità della vita, Savona perde ben 20 posizioni rispetto al 2023 e si classifica al sessantatreesimo posto

Savona. Non una buona notizia per la provincia di Savona che si posiziona al 63esimo posto (su 107 province selezionate) nella classifica relativa alla qualità della vita nelle province italiane. A certificarlo l’indagine sulla Qualità della Vita del 2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26ª edizione.

Uno scrollone, in negativo, per quanto riguarda il savonese che perde ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno (con un punteggio totale pari a 536).

Otto in totale gli indicatori presi in considerazione dal rapporto annuale: ambiente, istruzione, lavoro, popolazione, reddito, salute, sicurezza e turismo.

L’unico indicatore dove la città della Torretta è riuscita ad avere un punteggio positivo, rispetto al 2023, è quello legato alla popolazione, piazzandosi alla 94esima pozione (+1) e totalizzando un punteggio di 186. Resta invece invariato il turismo: 16esima posizione con un punteggio pari a 551.

Quindi tanti gli indicatori dove la provincia di Savona è scesa di punteggio, ma a registrare il trend peggiore è quello legato alla salute. Il savonese qua perde ben 47 posizioni, classificandosi al 69esimo posto su 107 (punteggio 673). Per quanto riguarda l’ambiente invece perde solamente due posizioni.

Anche l’indicatore legato al lavoro ci vede in perdita, ben 20 posizioni in meno, rispetto al 2023. I punti ottenuti sono 710 che equivalgono alla 58esima posizione in classifica.

Per quanto riguarda la sicurezza invece si scende di 9 posizioni, 8 per quanto riguarda il reddito e 10 per l’istruzione dove la provincia di Savona è al 54 posto.

Va meglio invece per provincia di Genova che scala ben 14 posizioni rispetto al 2023, con un punteggio totale pari a 655.

In particolare, Genova, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona: per il lavoro al 28esimo posto (+8); per l’ambiente alla 94esima posizione, scalando di due rispetto allo scorso anno. Anche per quanto riguarda la popolazione, Genova è in salita (90esimo posto) di due posizioni rispetto al 2023.

Una crescita invece importante per Genova è quella legata alla salute: la provincia scala ben 24 posizioni ottenendo un punteggio pari a 786. La provincia si classifica così nella top ten, infatti ottiene la 5° posizione su 107 provincie selezionate.

La risalita più importante per Genova è legata però al reddito, dove migliora di ben 28 posizioni. Trend in salita che però non gli vale l’entrata nella top ten, infatti la provincia si classifica, per questo indicatore, al 13esimo posto con 784 punti.

Genova per la sicurezza si classifica al 97esimo posto, in trend negativo rispetto alla scorsa annata (perde infatti 6 posizioni). Perde posizioni anche per quanto riguarda l’istruzione e la formazione: passando dal 22esimo posto al 31esimo.

Resta invariato come Savona l’indicatore legato al turismo: 34esimo posto come il 2023.

A guidare la classifica generale è Milano che conquista nuovamente il podio, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza.