Puntata di Report sul “caso Toti”, il senatore Gasparri presenta ricorso all’Agcom per violazione del silenzio elettorale

Liguria. Arriva il ricorso all’Agcom per la puntata di Report sull’inchiesta giudiziaria in Liguria andata in onda nella serata di domenica 27 ottobre, in pieno svolgimento delle elezioni regionali. A presentarlo è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e membro della commissione di vigilanza Rai.

“Ho inoltrato oggi il ricorso all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni relativo alla violazione del silenzio elettorale da parte della trasmissione Report, andata in onda sui Rai 3, domenica 27 ottobre, in riferimento alle elezioni, proprio mentre questa consultazione elettorale si svolgeva – ha annunciato Gasparri -. La sconfitta di Report e delle sinistre non ha reso inutile il ricorso. Il fallimento della manovra politica non cancella le gravi colpe di Report e della Rai“.

La puntata, annunciata nei giorni precedenti dal conduttore Sigfrido Ranucci, conteneva un ampio approfondimento dal titolo evocativo –Liguria Nostra – sul filone relativo al presunto voto di scambio, senza lesinare “inseguimenti” e interviste a candidati come lo stesso Marco Bucci, il consigliere regionale Stefano Anzalone (indagato) di Orgoglio Liguria e Federico Bogliolo di Vince Liguria, risultato poi eletto. D’altro canto, nelle grinfie degli inviati di Report sono finiti anche il candidato del centrosinistra Andrea Orlando e il segretario provinciale del Pd Simone D’Angelo (anche lui candidato ed eletto) per quanto riguarda le accuse di corruzione a Mauro Vianello e il caso Ermini.

Ranucci, comunque, aveva già messo le mani avanti parlando a Un giorno da pecora: “Tutti si riempiono la bocca col silenzio elettorale, ma questo non riguarda i giornalisti, riguarda i partiti”. E la commissione di vigilanza Rai? “Ho già la valigetta pronta”, aveva chiosato.