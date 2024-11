Pugilato, Sport Savona Team Dibari: Gabriele Sansalone raggiunge Amelia Zamana alle finali nazionali

Genova. Per la società Sport Savona Team Dibari si sono concluse le qualificazioni per i Nazionali Fpi, categoria Youth, svoltesi a Genova.

Si è qualificato per le finali nazionali Gabriele Sansalone, categoria 71 kg, mentre si è fermato ai quarti di finale il pugile Orges Lika.

La società sportiva savonese ha già una finalista: la pugile Amelia Zamana che, essendo detentrice del titolo nazionale in carica, va di diritto alla fase finale.

Non finisce qui. Il giovanissimo pugile Simone Amatruda, che ha solo 13 anni, dopo aver vinto gli ultimi due match nel giro di 15 giorni con prestazioni straordinarie, si sta preparando per le prossime qualificazioni nazionali, in data da destinarsi.

Inoltre il team savonese attende l’esordio in Federazione del pugile Elion Sinani.

“Vi diamo appuntamento il 24 di novembre al Genova 105 Stadium al Kombat Tour Italia Mspitalia, al cui interno ci sarà la gara di pugilato federale tra Italia e Francia con i nostri pugili di casa Sansalone, Lika, Amatruda, Elion Sinani, Alizia, Zamana. Invece, per quanto riguarda la kickboxing k1 e tutti gli altri sport da ring, ci saranno gare internazionali dove parteciperanno più di seicento atleti che verranno da tutta Europa – spiega il maestro Lorenzo Dibari, noto in Liguria e in Italia nel settore, dando appuntamento al 105 Stadium di Genova per una grandissima giornata di sport.