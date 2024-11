Carcare, prosegue al liceo “Calasanzio” il progetto “Esabac” per il doppio diploma italiano e francese

Carcare. Prosegue al Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” (sezione linguistica) l’esperienza legata al progetto “Esabac”, che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi con un solo esame (l’esame di stato italiano e il baccalauréat francese).

Reso possibile grazie all’accordo del 2009 tra l’allora ministro italiano dell’Istruzione e quello francese dell’Éducation Nationale, questo diploma convalida un percorso scolastico di formazione della durata di tre anni. Quest’anno il periodo di PST (Période de Scolarisation Temporaire) si è svolto presso il Lycée de l’Arc di Orange (Vaucluse).

Durante la settimana di permanenza a Orange (dal 9 al 16 ottobre), le alunne sono state accolte dal dirigente scolastico Prof. Frédéric Carli, hanno potuto visitare la città di Orange nella sua parte moderna e storica, partecipare alle lezioni insieme ai loro corrispondenti e realizzare un’intervista alla radio del liceo. Tutte le attività svolte dagli alunni, oltre a rientrare nel progetto Pcto, permettono loro di approfondire e migliorare le proprie competenze linguistiche e conoscenze culturali.

Si ringraziano le famiglie che hanno accolto le alunne, il professor Mario Della Morte che ha organizzato e gestito l’organizzazione della loro permanenza in Francia, i professori Mattia Bertolissi e Andrea Grazioli per averle accompagnate e la professoressa Sara Scasso, referente del progetto, che ha gestito gli aspetti organizzativi per il liceo valbormidese, insieme alla Dirigente, professoressa Maria Morabito, che ha stipulato una Convenzione con il liceo francese.