Promozione, terzo posto per il Ceriale dopo la vittoria con il Little Club James. Vignola: “Gruppo fantastico che merita questa classifica”

Ceriale. La squadra di mister Mambrin continua a volare in campionato. Vittoria di misura contro il Little Club James e terzo posto agguantato a parimerito con l’Albissole. In rete l’ex Albenga Mariani, altro centrocampista che sta ben figurando in una squadra formata da tantissimi, se non la maggior parte, giovani. Ottima prova per il regista Vignola, classe 2002 che ha dimostrato di avere ottime carte da giocare in questo inizio di campionato.

La gioia al triplice fischio, nelle parole del centrocampista, è di facile interpretazione: “Siamo contenti, siamo veramente un gruppo fantastico. Siamo giovani e ci vuole del tempo, più andremo avanti e più riusciremo a proporre il nostro gioco, quello che ci insegnano i mister durante la settimana. Vogliamo giocare, tenendo il pallino del gioco e far correre gli avversari, oggi penso si sia visto. Siamo stati poco lucidi in alcune occasioni davanti al portiere, ma siamo stati anche bravi a soffrire“.

“Diventiamo anche cattivi quando vogliamo – termina Vignola -. A centrocampo siamo tutti giocatori di qualità. Ci piace giocare il pallone e il gioco che ci propone il mister ci mette nelle condizioni migliori. Oggi la classifica la guardiamo e ce la godiamo, ce lo meritiamo. Andiamo avanti partita dopo partita e speriamo veramente di continuare così, se lo merita tutto l’ambiente e tutta la società. Vogliamo continuare così, assolutamente”.