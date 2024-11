Promozione, cade la capolista Carcarese: l’Argentina festeggia la prima vittoria

ARGENTINA-CARCARESE 2-1 (2’ Calderone, 38’ Miatto, 81’ Poggi)

52’ Triplice fischio, arriva la prima vittoria per l’Argentina e la prima sconfitta per la Carcarese

50’ Dematteis prova ad angolare di destro, palla di poco a lato

49’ Ancora tre minuti di gioco

47’ Infortunio alla spalla per Rotolo, al suo posto entra Boeri.

46’ Brignone riceve al limite, si gira e calcia la non riesce a centrare lo specchio della porta

45’ Cinque minuti di recupero

43’ Pallonetto di Miceli dalla distanza, il n. 7 rossonero sfiora il golasso

40’ Cross di L. Moretti, incornata di Brignone, palla sul fondo

38’ Ammonito mister Battistel per proteste

37’ È il turno di Dematteis, che entra per Casassa

36’ GOOOOOOOOL! Cross di Bertoni dalla destra, Poggi di testa infila in rete. 2-1

35’ Brovida cambia gioco e serve F. Moretti sulla sinistra, il centrocampista biancorosso entra in area e calcia, Ventrice si oppone e devia in area piccola dove però non arriva nessun giocatore della Carcarese

34’ Sostituzione Argentina Caffi lascia il posto a Buonasorte

33’ F. Moretti verticalizza per Brignone che prova a calciare in porta da posizione defilata, Ventrice in uscita devia in angolo

30’ Casassa ci prova dalla distanza, conclusione deviata in angolo

29’ Cambio per l’Argentina: Baro entra per Miatto

27’ Azione insistita della Carcarese: Kosiqi dal fondo serve al centro dell’area per Brignone che calcia a colpo sicuro, ma prende un difensore

22’ Quarto cambio per mister Battistel: Babliuk entra per Nonnis

13’ Traversone di Nonnis, Brignone la gira di testa, palla a lato di pochissimo

10’ un cambio per parte: per la Carcarese entra Fabio Moretti per Spozio, per l’Argentina Mendez prende il posto di Mendez

4’ Ammonito Guastamacchia, falloso su Bertoni

3’ Cross in area piccola di Casassa, per un soffio non ci arriva Brignone

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

48’ Finisce il primo tempo, Argentina in vantaggio 2-0

47’ Spozio dal limite di controbalzo, palla deviata in angolo

45’ Tre minuti di recupero

44’ corner per l’Argentina, Elettore colpisce di testa e manda fuori di poco

38’ GOOOOOOOOOOL! La difesa biancorossa respinge un cross, la palla arriva a Miatto che infila all’angolino. 2-0

37’ Altra tegola per la Carcarese, Briano non ce la fa: al suo posto entra Kosiqi

36’ cambio anche per l’Ospedaletti, esce un dolorante Calderone entra Dito

35’ Contropiede dell’Argentina, scambio per due volte tra Miceli e Caldorone che non riesco a sfruttare la meglio l’occasione

33’ Ben Belgacem entra in area dalla sinistra e calcia, pallo alta di pochissimo

25’ Grande rischio per la Carcarese, Calderone intercetta un passaggio sulla trequarti e in area carica il destro, Grenna risponde presente ed evita il bis

23’ Bertoni in area serve corto Brignone che calcia, palla deviata in angolo. Sul corner è di nuovo Brignone a colpire e questa volta è il palo a negargli la gioia del gol

21’ Infortunio muscolare per Bonifacino, al suo posto entra Croce

20’ Punizione dal limite di Brignone: palla alta di poco

16’ Corner di Brovida dalla sinistra, la palla ribattuta arriva al limita a Spozio che calcia di controbalzo: conclusione fuori misura

15’ Brovida si conquista una punizione sulla destra e la batte direttamente in porta, Ventrice allontana con i pugni

11’ Sugli sviluppi del corner per la Carcarese, cross in area, colpisce Briano, il difensore salva sulla linea. Carcarese a caccia del pareggio

10’ Bell’incursione di Briano sulla sinistra, cross in area per Brignone che controlla e calcia da posizione centrale, la difesa devia in angolo

2’ GOOOOOOOOL! Subito in vantaggio l’Argentina con capitan Calderone che riceve al limite, controlla e calcia all’angolino alla sinistra di Grenna che si distende ma non ci arriva

parte alle 15:00 in punto, giornata primaverile ad Ospedaletti

Ospedaletti. Dopo lo stop dello scorso weekend a causa dell’alluvione che ha colpito la Valbormida e causato alcuni danni all’impianto biancorosso, la Carcarese torna in campo: ad ospitarla l’Argentina Arma per la settimana giornata del campionato di Promozione- Girone A. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al Ciccio Ozenda di Ospedaletti.

Nonostante la partita in meno, i ragazzi di mister Battistel continuano ad occupare la vetta della classifica, seconda al momento la Sampierdarenese a -3 dalla Carcarese. Fin qui i biancorossi hanno collezionato solo vittorie e da sottolineare lo hanno fatto mantendo la porta imbattuta.

Di tutt’altro tenore invece l’avvio di campionato dell’Argentina Arma, fanalino di coda della classifica, ancora a zero punti. Ben 22 le reti subite, solo tre quelle realizzate, a cubare in particolare i 9 gol incassati nella sfida contro Albissole. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI:

ARGENTINA ARMA: Ventrice, Guastamacchia, Mamone, Caffi, Miceli, Miatto, Rotolo, Calderone, Ben Belgacem, Elettore, Biffi. A disp.: Belgrano, Boeri, Bestagno, Amoretti, Dito, Baro, Dashi, Buonasorte, Mendez. All. Paolo Ornamento

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Casassa, Moretti L, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Babliuk. A disp.: Giribaldi, Pirotto, Moretti F., Diamanti, Croce, Dematteis, Kosiqi, Babliuk, Ghirardi. All. Michele Battistel

ARBITRO: Thomas Cambiaso di Imperia

ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Kaltoum El Fary di Savona