Promozione, la Carcarese si riprende la vetta in solitaria ma con il Pontelungo rischia e pareggia

CARCARESE-PONTELUNGO 2-2 (33’ Guardone, 50’ Sfinjari, 57’ Spozio, 72’ Poggi)

48’ Calcia d esterno Kosiqi, conclusione di poco a lato dopo la deviazione di un difensore

45’ Sei minuti di recupero

41’ Esce Babliuk, entra Kosiqi

40’ minuti di nervosismo in campo, l’arbitro si confronta con l’assistente e sventola il rosso a Bertoni per un fallo a centrocampo. CARCARESE IN 10

37’ Bettini riceve in area da Brovida, si gira r calcia, Breeuwer si oppone

35’ Altro cambio per Zanardini: Marquez entra per Caneva

32’ Badoino prende il posto di Corciulo

31’ occasione per il Pontelungo: sugli sviluppi di un corner Caneva colpisce da terra, ottima reattività di Grenna che riesce a salvare la porta biancorossa

27’ GOOOOOOOOL! Pareggia la Carcarese: cross dalla destra di Brovida, spizzica di testa Brignone, infila in rete Poggi. 2-2

20’ Grande occasione del neo entrato Rocca che riceve al limite, controlla e tenta il pallonetto, ma Grenna è attento e devia in angolo

19’ doppio cambio per il Pontelungo: escono Sfinjari e Calcagno, entrano Rocca e Alzieri

18’ Batti e ribatti in area. Babliuk va vicino al gol ma il difensore devia in corner. Sull’angolo incornata di Brignone che non riesce a centrare lo specchio

13’ Altro cambio biancorosso: Brovida rileva Mombelloni

12’ GOOOOOOOOL! Rete da cineteca per capitan Spozio che da fuori area la mette nel sette: la palla rimbalza sulla traversa interna e si infila in rete, imparabile. 1-2

9’ Azione personale di Babliuk che dalla sinistra entra in area e prova a servire Poggi sul secondo palo, l’attaccante locale non ci arriva per un soffio, ma si trovava in fuorigioco

5’ GOOOOOOOOOL! Filtrante di Delfino per Sfinjari che in area si libera del difensore e carica il mancino, realizzando il 2 a 0. Grande gioia per l’attaccante ingauno che durante l’esultanza si toglie la maglietta

Via alla ripresa, un cambio per mister Battistel: fuori Casassa, dentro Spozio

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo sul risultato di 0-1

33’ GOOOOOOL! Nonnis scivola al limite, Guardone gli ruba palla e con un tiro ad incrociare porta il Pontelungo in vantaggio. 0-1

27’ Punizione di Moretti dalla destra, in area un rimpallo favorisce Brignone che calcia ma non centra lo specchio

18’ Coner direttamente in porta di Moretti F., Breeuwer para, la palla arriva a Nonnis che calcia, Roascio salva sulla linea

17’ Tirocross di Luca Moretti dalla destra, la palla scende e Breeuwer con i pugni la devia in angolo.

10’ Punizione dalla trequarti per il Pontelungo, in area piccola smanaccia Grenna, la palla rimbalza sul compagno e poi il portiere riesce ad allontanare

7’ l’occasione del gol passa di nuovo tra i piedi di Casassa che in area ci prova con il mancino ad incrociare, ma Breeuwer si oppone

6’ Corner della destra della Carcarese, sul secondo palo Casassa non riesce a colpire bene il pallone a due passi dalla porta. Sulla ripartenza tiro ad incrociare di Guardone, ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta

5’ Casassa carica il destro dalla distanza, Breeuwer manda in angolo con i pugni

4’ Guardone serve al limite Farinazzo che ci prova di prima, palla sopra la traversa

Si parte alle 20:30 in punto, serata fredda al Corrent: il termometro segna 4 gradi

Carcare. Da una parte la Carcarese sempre vincente tra le mura amiche, dall’altra il Pontelungo ancora imbattuto in trasferta: si prospetta una partita combattuta e piena di emozioni al Candido Corrent, dove questa sera andrà in scena il recupero della sesta giornata del campionato di Promozione Girone A. Fischio d’inizio alle 20:30.

I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria di misura sull’Albissole. Successo lo scorso turno anche per gli ingauni, che si sono imposti in trasferta 3 a 1 sull’Argentina Arma ed ora occupano la quarta posizione in classifica a quota 15 punti. Oggi, in caso di vittoria, potrebbero raggiungere in vetta la Carcarese e la Sampierdarese, ma i biancorossi sono pronti a difendere la loro posizione e provare ad allungare sulle avversarie.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Ghirardi, Mombelloni, Moretti L., Moretti F, Ghirardi, Nonnis, Babliuk, Bertoni, Poggi, Brignone, Casassa. A disp.: Giribaldi, Pirotto, Brovida, Diamanti, Spozio, Dematteis, Marchi, Di Noto, Kosiqi. All. Michele Battistel

PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Delfino, Asteggiante, Caneva, Sfinjari, Guardone. A disp.: Ghiozzi, Alzieri, Pollero, Ciravegna, Badoino, Protti, Rocca, Chariq, Marquez. All. Fabio Zanardini

ARBITRO: Igor Nicola Viviani di Genova

ASSISTENTI: Andrea Poggi e Catello Gasparo di Genova