Promozione, ritorna il sorriso alla Carcarese: vittoria nell’anticipo con l’Albissole

CARCARESE-ALBISSOLE 1-0 (85’ Poggi)

50’ Triplice fischio, festeggia la Carcarese

45’ cinque minuti di recupero

41’ Sostituzione Albissole: Zunino lascia il posto a Curcu

40’ Utlimo cambio biancorosso: Pirotto rileva Babliuk

38’ GOOOOOOOOOL! La sblocca Poggi che di spalle alla porta con una girata al volo infila l’1-0 per la Carcarese. Gol dedicato al compagno Andrea Briano, fuori per infortunio

33’ Doppio cambio per l’Albissole: entrano Schiano e Rolandi, per Nacci e un dolorante Andreazza

31’ Prima sostituzione Albissole: Poloto prende il posto di Cuka

29’ Quarto cambio della Carcarese: dentro Poggi, fuori Kosiqi

28’ Giallo per Favorito, falloso su Kosiqi

27’ Brividi per i tifosi biancorossi: punizione di Mancini, sul secondo palo Cuka colpisce al volo, palla alta

25’ Terzo cambio per la Carcarese: Casassa rileva Brovida

21’ Grande occasione per l’Albissole: lanciato a rete, Mancini va via in velocità ai difensori e a tu per tu con il portiere lascia partire un tiro ad incrociare, ma Giribaldi riesce a toccare con la punta dei guantoni e a deviare quanto basta la conclusione, la palla infatti colpisce il palo esterno

19’ Destro al volo dal limite di Nacci, bella giocata ma la palla finisce sul fondo

17’ Ammonito Bettini, falloso su Rebagliati

16’ Doppio cambio per la Carcarese: escono Diamanti e Croce, entrano Mombelloni e Moretti L.

11’ Altra occasionissima per Croce: riceve il cross di Brovida e in area piccola la schiaccia di testa, la palla esce di poco

9’ Giallo a Zunino per una manata sul volto a Diamanti

8’ Grande occasione per la Carcarese: sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Croce, Scatolini salva sulla linea

5’ Mister Battistel manda a scaldare 5 giocatori, tutti seduti invece i ragazzi di mister Sarpero in panchina

1’ Ci prova subito l’Albissole, Mancini serve Guarco che dal limite però spara altissimo

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo, 0-0 al Corrent

46’ Punizione dal limite per la Carcarese: batte Brignone, conclusione sulla barriera

42’ Giallo per Guarco, falloso su Brovida

41’ Capitan Rebagliati si prende la responsabilità dagli 11 metri, ma Giribaldi si fa perdonare e gli para il rigore. Ancora 0-0 al Corrent

40’ Giribaldi atterra Nacci in area.RIGORE PER L’ALBISSOLE!

36’ Crossa dalla destra Bertoni, Babliuk prova ad infilarla sul secondo palo ma disturbato anche dal difensore non riesce a colpire bene il pallone

24’ Ammonito Rossini, duro su Kosiqi

21’ Cross dalla sinistra di Mancini, incornata di Cuka che non riesce a centrare lo specchio della porta

15’ Si va vedere anche l’Albissole con Guarco che riceve sulla sinistra, entra in area e indirizza sul primo palo, dove Giribaldi devia con i piedi

14’ Brovida verticalizza per l’inserimento di Brignone che riceve e calcia da fuori, ma prende il difensore

9’ Punizione dai 30 metri di Moretti F., sfiora di testa Croce, la palla arriva in area piccola dove dopo il tocco di Kosiqi rotola in rete, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Il risultato rimane invariato

5’ Che occasione per la Carcarese! Lancio di Nonnis per Brignone che a tu per tu con il portiere calcia, ma si fa parare, sulla respinta ci prova Babliuk, ma da fuori area colpisce un difensore

Si parte alle 16:01, le squadre sono entrate in campo con i bambini del settore giovanile. Tra il pubblico anche i sindaci di Albisola e Carcare e il presidente della Lnd Liguria Ivaldi

Carcare. Pubblico da grandi occasioni al Corrent per la sfida di alta classifica tra Carcarese e Albissole, anticipo valido come ottava giornata del campionato di Promozione – Girone A, si gioca alle 16:00.

I padroni di casa intendono subito rialzare la testa dopo il passo falso di domenica scorsa ad Ospedaletti, dove ha festeggiato la prima vittoria della stagione l’Argentina Arma, fanalino di coda della classica, battendo 2 a 1 la Carcarese. I biancorossi, fino a quella sfida, avevano collezionato solo vittorie e mantenuto imbattuta la porta ed ora – con una partita ancora da recuperare – sono stati raggiunti in vetta, a quota 15 punti, dalla Sampierdarenese. A – 1 il Millesimo, anche in questo caso con una partita in meno, e a -2 proprio le Albissole, insieme al Ceriale.

Non perde invece da circa un mese la squadra biancazzurra che nelle ultime tre ha vinto con il Legino, pareggiato con il Cella e superato 3 a 2 il Finale. I ragazzi di mister Sarpero sono imbattuti tra le mura amiche, dove hanno sempre conquistato i tre punti, mentre non hanno mai vinto in trasferta (due sconfitte e un pareggio), oggi l’obiettivo è cambiare questo trend.

Da segnalare inoltre la grande mole di gol realizzati dalle Albissole, ben 21 in 7 partite, che permettono di eleggere al momento i rivieraschi come squadra con il miglior attacco del girone. Numerose, però, anche le reti subite, in totale 14, al contrario della Carcarese che vanta la migliore difesa, solo due i sigilli entrati nella porta biancorossa.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Ghirardi, Moretti F., Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Babliuk. A disp.: Grenna, Pirotto, Di Noto, Casassa, Spozio, Dematteis, Poggi, Moretti L., Mombelloni. All. Michele Battistel

ALBISSOLE: Scatolini, Andreazza, Guarco, Rossini, Favorito, Gallo, Mancini, Zunino, Cuka, Rebagliati, Nacci. A disp.: Turone, Chiarlone, Curci, Rolandi, D’Aliesio, Arquata, Schiano, Poloto, Scarfi. All. Carlo Sarpero

ARBITRO: Mehmet Akif Kartal di Imperia

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Vittorio Semini di Albenga